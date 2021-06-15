Новий музей Берліна: "Форум Гумбольдтів" відкрили для публіки

Відкриття культурного комплексу під назвою "Форум Гумбольдтів" (Humboldt Forum) у Берліні планувалося ще торік - до 250-річчя від дня народження великого географа і мандрівника Александера фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt). Але - не так сталося, як гадалося: будівництво затягнулося, на нього довелося витратити чималі додаткові кошти. Через пандемію у грудні минулого року відбулося віртуальне відкриття "Форуму". Натомість для реальних, а не віртуальних відвідувачів виставкові зали в підвальному, цокольному і першому з трьох поверхів реконструйованого Берлінського палацу нарешті відкрилися у вівторок, 20 липня.

Частиною церемонії відкриття став "Балет зі швабрами" у внутрішньому дворі "Форуму Гумбольдтів"

Форум названий на честь братів фон Гумбольдтів. Александера фон Гумбольдта називали "другим Колумбом": він займався вивченням культур народів, які жили за межами Європи. Можна сказати, що він зробив "друге відкриття" Південної Америки. А його брат Вільгельм (Wilhelm von Humboldt), який був мовознавцем, досліджував неєвропейські мови, зокрема, мови народів Південно-Східної Азії й Тихоокеанського регіону. Саме тому у приміщеннях "Форуму Гумбольдтів" виставлятимуться так звані "неєвропейські" колекції з фондів Державних музеїв Берліна. Окрім того, "Форум Гумбольдтів" надаватиме виставковий простір для експозицій берлінського Університету імені Гумбольдта та міських виставок.

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Нове життя Берлінського палацу

Будівля Берлінського палацу, однієї з найважливіших архітектурних пам'яток епохи бароко в Німеччині, постраждала під час Другої світової війни. Однак деякі приміщення швидко відновили й використовували для проведення виставок.

У 1950-1951 роках уряд НДР з ідеологічних міркувань розпорядився підірвати і повністю знести палац, оскільки він вважався символом імперіалізму. На його місці було зведено Палац Республіки, у якому проходили засідання Народної палати НДР. Крім того, будівля виконувала функції палацу культури. Після возз'єднання Німеччини доля Палацу Республіки стала предметом палких дискусій. У 2002 році Бундестаг ухвалив рішення знести його. На його місці вирішили відродити Берлінський палац. Головний аргумент на користь реконструкції полягав у тому, що архітектурно-історичний ансамбль центру столиці знову сприйматиметься як єдине ціле.

Внутрішній двір "Форуму Гумбольдтів"

Варто зазначити, що між палацом і Музейним островом Берліна історично склався тісний зв'язок, оскільки всі музейні колекції, які виставлялися на острові, брали свій початок у цьому палаці. Фрідріх Штюлер (Friedrich Stüler), головний архітектор при дворі Фрідріха Вільгельма IV, і сам прусський король робили ескізи, які передбачали архітектурний зв'язок між палацом і Музейним островом. Їхні плани, які здавалися утопією в середині XIX століття, отримали шанс на реалізацію в наш час.

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План нинішньої реконструкції, однак, не передбачав стовідсоткового відновлення палацу. Колишній вигляд зараз мають південний, західний і північний фасади, а також три фасади так званого Двору Шлютера (Schlüterhof). Дизайн усіх інших частин палацу виконано в сучасному стилі - відповідно до потреб "Форуму Гумбольдтів".

Нова культурна одиниця розташована в епіцентрі культурного Берліна поруч з Музейним островом, Німецьким історичним музеєм, головною будівлею Берлінського університету імені Гумбольдта та Берлінською державною бібліотекою.

Суперечки навколо хреста на куполі

Італійський архітектор Франко Стелла відтворив фасади у стилі бароко й купол із хрестом та фігурами янголів. Висловлювання прусського короля Фрідріха Вільгельма IV, яке можна прочитати під куполом, закликає до підпорядкування всього людства християнству. Критики вважають, що дана атрибутика не сприяє діалогові релігій та культур.

Наразилося на критику й рішення частково розмістити в приміщеннях палацу експонати Етнологічного музею й Музею мистецтва Азії. Для критиків даний крок символізує демонстрацію колишньої колоніальної влади. Багато хто також вважає "Форум Гумбольдтів" причиною нинішніх дебатів про колоніалізм, які точаться у Німеччині. Чи можна виставляти твори мистецтва й артефакти, які опинилися в німецьких музеях за не до кінця вивчених обставин? На це питання, як і раніше, немає чіткої відповіді.

Бенінська бронза та інші артефакти

Нині дискусія ведеться в основному довкола бронзових виробів із палацу правителя Бенінського царства, а також довкола човна, привезеного у 1903 році директором німецької торгової компанії Hernsheim & Co з території сучасної Папуа-Нової Гвінеї.

У центрі дискусії про колоніалізм: човен, привезений у 1903 році з території сучасної Папуа-Нової Гвінеї

Тисячі цінних артефактів потрапили до Європи й США після того, як палац правителя Бенінського царства розграбували британці у 1897 році. Деякі експонати опинилися в колекціях німецьких музеїв через артринок. Німеччина готова повернути артефакти Нігерії, з якою ведуться переговори, заявила в інтерв'ю DW Моніка Ґрюттерс (Monika Grütters), уповноважена уряду ФРН з питань культури і ЗМІ. Але поки що спірні бронзові вироби й човен виставлятимуться у залах "Форуму Гумбольдтів".

Місце для зустрічей та експериментальний майданчик

"Колоніальна минуле Німеччини довгий час було "білою плямою" в нашій культурній пам'яті", - підкреслює Моніка Ґрюттерс. Зараз це має змінитися, почасти завдяки урочисто відкритому 20 липня "Форуму Гумбольдтів". Директор установи Гартмут Дорґерло (Hartmut Dorgerloh) зазначає, що у всіх заходах "Форуму" мають відображатися три головні теми: історія цього місця, відкриття, зроблені братами Гумбольдтами, а також конфронтація з колоніальним минулим Німеччини.

У будівлі є кінозал, приміщення для проведення концертів, виставок, різноманітних симпозіумів тощо. У "Форуму Гумбольдтів" - великі плани.

Вироби зі слонової кістки: жахлива краса

На виставці "Жахливо красиво", відкритій 20 липня, представлено 200 експонатів із музеїв з усього світу. Експозиція знайомить відвідувачів з історією торгівлі слоновою кісткою.

Експонат виставки "Жахливо гарно: слон - людина - слонова кістка"

Вже відкрилася інтерактивна виставка для дітей, екологічна виставка з артефактами з Берлінського університету й інші, не менш цікаві експозиції.

Деякі зали ще залишаються порожніми, але зустріч минулого з сучасним у "Форумі Гумбольдтів" уже стала реальністю. У магазинчику при музеї можна купити сувеніри: футболки, філіжанки для кави, магнітики. Хітом продажів уже стала листівка з написом "Вільгельм, Александер і я" (маються на увазі брати Гумбольдти, на честь яких названо "Форум").