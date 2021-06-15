 Новий музей Берліна: ″Форум Гумбольдтів″ відкрили для публіки | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 27.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Вікно в Німеччину

Новий музей Берліна: "Форум Гумбольдтів" відкрили для публіки

Сталося! У Берліні відкрився для відвідувачів "Форум Гумбольдтів". У відновленій будівлі Берлінського палацу можна відвідати відразу шість виставок.

Форум Гумбольдтів відкрився для відвідувачів

"Форум Гумбольдтів" відкрився для відвідувачів

Відкриття культурного комплексу під назвою "Форум Гумбольдтів" (Humboldt Forum) у Берліні планувалося ще торік - до 250-річчя від дня народження великого географа і мандрівника Александера фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt). Але - не так сталося, як гадалося: будівництво затягнулося, на нього довелося витратити чималі додаткові кошти. Через пандемію у грудні минулого року відбулося віртуальне відкриття "Форуму". Натомість для реальних, а не віртуальних відвідувачів виставкові зали в підвальному, цокольному і першому з трьох поверхів реконструйованого Берлінського палацу нарешті відкрилися у вівторок, 20 липня. 

Частиною церемонії відкриття став Балет зі швабрами у внутрішньому дворі Форуму Гумбольдтів

Частиною церемонії відкриття став "Балет зі швабрами" у внутрішньому дворі "Форуму Гумбольдтів"

Форум названий на честь братів фон Гумбольдтів. Александера фон Гумбольдта називали "другим Колумбом": він займався вивченням культур народів, які жили за межами Європи. Можна сказати, що він зробив "друге відкриття" Південної Америки. А його брат Вільгельм (Wilhelm von Humboldt), який був мовознавцем, досліджував неєвропейські мови, зокрема, мови народів Південно-Східної Азії й Тихоокеанського регіону. Саме тому у приміщеннях "Форуму Гумбольдтів" виставлятимуться так звані "неєвропейські" колекції з фондів Державних музеїв Берліна. Окрім того, "Форум Гумбольдтів" надаватиме виставковий простір для експозицій берлінського Університету імені Гумбольдта та міських виставок.

Читайте також: Берлін: вхід до музеїв раз на місяць стане безкоштовним

Нове життя Берлінського палацу

Будівля Берлінського палацу, однієї з найважливіших архітектурних пам'яток епохи бароко в Німеччині, постраждала під час Другої світової війни. Однак деякі приміщення швидко відновили й використовували для проведення виставок.

У 1950-1951 роках уряд НДР з ідеологічних міркувань розпорядився підірвати і повністю знести палац, оскільки він вважався символом імперіалізму. На його місці було зведено Палац Республіки, у якому проходили засідання Народної палати НДР. Крім того, будівля виконувала функції палацу культури. Після возз'єднання Німеччини доля Палацу Республіки стала предметом палких дискусій. У 2002 році Бундестаг ухвалив рішення знести його. На його місці вирішили відродити Берлінський палац. Головний аргумент на користь реконструкції полягав у тому, що архітектурно-історичний ансамбль центру столиці знову сприйматиметься як єдине ціле.

Внутрішній двір Форуму Гумбольдтів

Внутрішній двір "Форуму Гумбольдтів"

Варто зазначити, що між палацом і Музейним островом Берліна історично склався тісний зв'язок, оскільки всі музейні колекції, які виставлялися на острові, брали свій початок у цьому палаці. Фрідріх Штюлер (Friedrich Stüler), головний архітектор при дворі Фрідріха Вільгельма IV, і сам прусський король робили ескізи, які передбачали архітектурний зв'язок між палацом і Музейним островом. Їхні плани, які здавалися утопією в середині XIX століття, отримали шанс на реалізацію в наш час.

Читайте також: Музей "штазі" в Берліні

План нинішньої реконструкції, однак, не передбачав стовідсоткового відновлення палацу. Колишній вигляд зараз мають південний, західний і північний фасади, а також три фасади так званого Двору Шлютера (Schlüterhof). Дизайн усіх інших частин палацу виконано в сучасному стилі - відповідно до потреб "Форуму Гумбольдтів".

Нова культурна одиниця розташована в епіцентрі культурного Берліна поруч з Музейним островом, Німецьким історичним музеєм, головною будівлею Берлінського університету імені Гумбольдта та Берлінською державною бібліотекою.

Суперечки навколо хреста на куполі

Італійський архітектор Франко Стелла відтворив фасади у стилі бароко й купол із хрестом та фігурами янголів. Висловлювання прусського короля Фрідріха Вільгельма IV, яке можна прочитати під куполом, закликає до підпорядкування всього людства християнству. Критики вважають, що дана атрибутика не сприяє діалогові релігій та культур.

Наразилося на критику й рішення частково розмістити в приміщеннях палацу експонати Етнологічного музею й Музею мистецтва Азії. Для критиків даний крок символізує демонстрацію колишньої колоніальної влади. Багато хто також вважає "Форум Гумбольдтів" причиною нинішніх дебатів про колоніалізм, які точаться у Німеччині. Чи можна виставляти твори мистецтва й артефакти, які опинилися в німецьких музеях за не до кінця вивчених обставин? На це питання, як і раніше, немає чіткої відповіді.

Бенінська бронза та інші артефакти

Нині дискусія ведеться в основному довкола бронзових виробів із палацу правителя Бенінського царства, а також довкола човна, привезеного у 1903 році директором німецької торгової компанії Hernsheim & Co з території сучасної Папуа-Нової Гвінеї.

У центрі дискусії про колоніалізм: човен, привезений у 1903 році з території сучасної Папуа-Нової Гвінеї

У центрі дискусії про колоніалізм: човен, привезений у 1903 році з території сучасної Папуа-Нової Гвінеї

Тисячі цінних артефактів потрапили до Європи й США після того, як палац правителя Бенінського царства розграбували британці у 1897 році. Деякі експонати опинилися в колекціях німецьких музеїв через артринок. Німеччина готова повернути артефакти Нігерії, з якою ведуться переговори, заявила в інтерв'ю DW Моніка Ґрюттерс (Monika Grütters), уповноважена уряду ФРН з питань культури і ЗМІ. Але поки що спірні бронзові вироби й човен виставлятимуться у залах "Форуму Гумбольдтів".

Місце для зустрічей та експериментальний майданчик

"Колоніальна минуле Німеччини довгий час було "білою плямою" в нашій культурній пам'яті", - підкреслює Моніка Ґрюттерс. Зараз це має змінитися, почасти завдяки урочисто відкритому 20 липня "Форуму Гумбольдтів". Директор установи Гартмут Дорґерло (Hartmut Dorgerloh) зазначає, що у всіх заходах "Форуму" мають відображатися три головні теми: історія цього місця, відкриття, зроблені братами Гумбольдтами, а також конфронтація з колоніальним минулим Німеччини.

У будівлі є кінозал, приміщення для проведення концертів, виставок, різноманітних симпозіумів тощо. У "Форуму Гумбольдтів" - великі плани.

Вироби зі слонової кістки: жахлива краса

На виставці "Жахливо красиво", відкритій 20 липня, представлено 200 експонатів із музеїв з усього світу. Експозиція знайомить відвідувачів з історією торгівлі слоновою кісткою.

Експонат виставки Жахливо гарно: слон - людина - слонова кістка

Експонат виставки "Жахливо гарно: слон - людина - слонова кістка"

Вже відкрилася інтерактивна виставка для дітей, екологічна виставка з артефактами з Берлінського університету й інші, не менш цікаві експозиції.

Деякі зали ще залишаються порожніми, але зустріч минулого з сучасним у "Форумі Гумбольдтів" уже стала реальністю. У магазинчику при музеї можна купити сувеніри: футболки, філіжанки для кави, магнітики. Хітом продажів уже стала листівка з написом "Вільгельм, Александер і я" (маються на увазі брати Гумбольдти, на честь яких названо "Форум").

  • Експозиція Топографія терору

    Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

    Топографія терору: 1,3 мільйона відвідувачів щороку

    Уже багато років список найбільш відвідуваних музеїв Берліна очолює експозиція "Топографія терору" (Topographie des Terrors) - інформаційно-виставковий центр, присвячений злочинам націонал-соціалізму. Центр розташований неподалік від Потсдамської площі на місці, де в 1933-1945 роках були штаб-квартири гестапо і СС.

  • Меморіальний комплекс Берлінської стіни

    Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

    Меморіал Берлінського муру: 1,1 мільйона відвідувачів на рік

    На другому місці так само місце, пов'язане з історією Німеччини в XX столітті. Меморіальний комплекс Берлінського муру (Gedenkstätte Berliner Mauer) розташований на вулиці Бернауер штрассе. Тут можна дізнатися про історію зведення стіни і долі людей, які намагалися втекти в Західний Берлін через цю частину німецько-німецького кордону в 1961-1989 роках.

  • Пергамський музей

    Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

    Пергамський музей: 780 тисяч відвідувачів на рік

    Хоча головний експонат - Пергамський вівтар - до 2023 року перебуває на реставрації, цікавість до самого Пергамського музею (Pergamonmuseum) не вщухає. Ця скарбниця античного, ісламського і близькосхідного мистецтва на Музейному острові нині є третім за популярністю музеєм Берліна. На світлині зображені Ворота Іштар - восьмі ворота у мурах Вавилона.

  • Німецький історичний музей

    Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

    Німецький історичний музей: 775 тисяч відвідувачів на рік

    Дві тисячі років німецької історії під одним дахом на бульварі Унтер-ден-Лінден: від завоювань Карла Великого через розпочату Мартіном Лютером Реформацію і до возз'єднання Німеччини. Колекція Німецького історичного музею (Deutsches Historisches Museum) налічує мільйон об'єктів і предметів. У залах виставлено в цілому близько 7 тисяч експонатів.

  • Новий музей

    Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

    Новий музей: 770 тисяч відвідувачів на рік

    Фонди цього музею містять один з найвідоміших творів мистецтва в світі - скульптурний портрет дружини фараона Ехнатона - бюст Нефертіті. Крім мистецтва Стародавнього Єгипту, в Новому музеї (Neues Museum) також експонується археологічна колекція доісторичного періоду і ранньої історії Старого Світу.

  • Музей природознавства

    Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

    Музей природознавства: 734 тисячі відвідувачів на рік

    Відвідувачів Музею природознавства (Museum für Naturkunde) з глибини століть, точніше - півтораста мільйонів років, вітає більш ніж 13-метровий скелет брахиозавра. Це - найбільший зібраний скелет динозавра у світі. Поповнювати тутешні колекції розпочали ще 1810 року в Берлінському університеті. Нині в них налічується близько 30 мільйонів об'єктів.

  • Єврейський музей

    Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

    Єврейський музей: 620 тисяч відвідувачів на рік

    Будівля цього музею, спорудженого за проєктом видатного британського архітектора Даніеля Лібескінда, нагадує розколоту зірку Давида, що символізує розрив у більш ніж 1700-річній історії німецьких євреїв в роки Голокосту. Єврейський музей (Jüdisches Museum) в берлінському районі Кройцберг відкрито 2001 року. Він є найбільшим таким музеєм в Європі.

  • Німецький технічний музей

    Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

    Німецький технічний музей: 593 тисячі відвідувачів на рік

    Візитівкою Німецького технічного музею (Deutsches Technikmuseum) є цей "родзинковий бомбардувальник". На таких літаках в Західний Берлін доставляли все необхідне для життя під час блокади в 1949 році. Серед інших експонатів - вітряні млини, паротяги, кораблі, а також копія першого в світі комп'ютера, створеного в 1936 році Конрадом Цузе.

  • Музей НДР

    Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

    Музей НДР: 585 тисяч відвідувачів на рік

    Яким було життя в НДР? Якими були будні східних німців? Відповідь на це питання можна отримати в Музеї НДР (DDR-Museum) в районі Берлін-Мітте. Відвідувачі можуть посидіти в старенькому авто "Трабант", подивитися на обставу типової квартири в панельній багатоповерхівці і зазирнути в кімнату для прослуховування міністерства держбезпеки - "штазі".

  • Палац Шарлоттенбург

    Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні

    Палац Шарлоттенбург: 548 тисяч відвідувачів на рік

    У десятці найбільш відвідуваних музеїв німецької столиці - палац Шарлоттенбург (Schloss Charlottenburg). Це пам'ятник епохи бароко, купол якого вважається одним з архітектурних символів Берліна. Палац був закладений в 1695 році як літня резиденція майбутньої королеви Пруссії Софії Шарлотти - бабусі Фрідріха Великого.

    Автор: Керстін Шмідт


DW.COM

Крадіжка зі скарбниці у Дрездені: затримано ще одного підозрюваного

За місяць після перших затримань німецька поліція спіймала ще одного підозрюваного у крадіжці зі скарбниці у Дрездені. Тепер правоохоронці розшукують на міжнародному рівні його брата-близнюка.  

Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС: фотовиставка в берлінській церкві

Німецький фотограф півтора роки готував проєкт про ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Зараз його роботи можна побачити в церкві, і тому вони доступні для відвідувачів попри локдаун.  

Чи повернуться до України "Адам і Єва" Кранаха Старшого?

Диптих "Адам і Єва" Лукаса Кранаха Старшого у 1920-х роках вивезли за кордон з Музею мистецтв у Києві і продали на аукціоні. У музеї вважають, що Україна має всі підстави вимагати повернення шедевра.  

У кількох музеях Берліна стались масштабні акти вандалізму

Атака на території Музейного острова стала однією з наймасштабніших в історії післявоєнної Німеччини. Невідомі пошкодили саркофаги, скульптури і полотна XIX століття.  

Також за темою

5.6.2021, Berlin, Deutschland, Besucher stehen zu den Tagen der offenen Tür vor der Neuen Nationalgalerie. Den ikonischen Bau schuf Architekt Ludwig Mies van der Rohe. Ein Team um den britischen Stararchitekten David Chipperfield hat das Gebäude für 140 Millionen Euro saniert und instandgesetzt.

Берлін: вхід до музеїв раз на місяць стане безкоштовним 15.06.2021

Проєкт "Музейна неділя", у якому беруть участь понад 60 музеїв німецької столиці, стартує на початку липня. Надалі ж вхід до більшості музеїв Берліна буде безкоштовним кожної першої неділі місяця.

Elevated view, Berliner Dom, Fernsehturm and Leipziger Platz and Strasse, from Panoramapunkt, Potsdamer Platz, Berlin, Germany, Europe | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Десять історій про те, як сучукрліт обживав Німеччину 22.07.2021

Українська проза, видана у 2001-2021 роках, місцем дії якої є Німеччина. Як змінились сюжети за 20 років?

Außenaufnahme am 24.07.2013 in Berlin des Deutsch-Russischen Museums. 100 Tage nach der Eröffnung haben zahlreiche Besucher dem Museum neue Ausstellungsstücke gespendet. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Photographer : Lobna Tarek Photographer : Lobna Tarek Photographer : Lobna Tarek Photographer : Lobna Tarek

За що посол України образився на президента Німеччини 17.06.2021

Андрій Мельник у різкій формі відмовився від участі в церемонії, на якій Франк-Вальтер Штайнмаєр виступатиме з промовою з нагоди 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз.