Берлін: вхід до музеїв раз на місяць стане безкоштовним

Проєкт "Музейна неділя", початок якого довелося відкласти більше ніж на рік через пандемію COVID-19, стартує у Берліні 4 липня. Цього дня понад 60 музеїв німецької столиці можна буде відвідати без вхідного квитка. А надалі жителі та гості міста отримають можливість кожної першої неділі місяця відвідувати берлінські музеї безкоштовно, йдеться в заяві Берлінського сенату.

Очікувані фінансові втрати відшкодують із земельного й муніципального бюджетів. Ініціативу підтримує Асоціація музеїв землі Берлін та уповноважений федерального уряду з питань культури та ЗМІ.

Проєкт "Музейна неділя" охоплює все різноманіття культурного ландшафту Берліна. Серед його учасників - Центр Анни Франк, Нова національна галерея та Берлінська галерея, а також Німецький музей техніки й Музей музичних інструментів. Ідея реалізації проєкту виникла у результаті довгої дискусії про вільний вхід на майданчики "Форуму Гумбольдтів" - нового культурного центру в Берліні, який відкрили у грудні минулого року.

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Вплив даного проєкту на культурне життя німецької столиці стане об'єктом наукового дослідження. Його здійснюватиме Інститут вивчення питань культурної участі при Берлінському фонді культурної освіти й культурного консалтингу.

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні Топографія терору: 1,3 мільйона відвідувачів щороку Уже багато років список найбільш відвідуваних музеїв Берліна очолює експозиція "Топографія терору" (Topographie des Terrors) - інформаційно-виставковий центр, присвячений злочинам націонал-соціалізму. Центр розташований неподалік від Потсдамської площі на місці, де в 1933-1945 роках були штаб-квартири гестапо і СС.

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні Меморіал Берлінського муру: 1,1 мільйона відвідувачів на рік На другому місці так само місце, пов'язане з історією Німеччини в XX столітті. Меморіальний комплекс Берлінського муру (Gedenkstätte Berliner Mauer) розташований на вулиці Бернауер штрассе. Тут можна дізнатися про історію зведення стіни і долі людей, які намагалися втекти в Західний Берлін через цю частину німецько-німецького кордону в 1961-1989 роках.

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні Пергамський музей: 780 тисяч відвідувачів на рік Хоча головний експонат - Пергамський вівтар - до 2023 року перебуває на реставрації, цікавість до самого Пергамського музею (Pergamonmuseum) не вщухає. Ця скарбниця античного, ісламського і близькосхідного мистецтва на Музейному острові нині є третім за популярністю музеєм Берліна. На світлині зображені Ворота Іштар - восьмі ворота у мурах Вавилона.

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні Німецький історичний музей: 775 тисяч відвідувачів на рік Дві тисячі років німецької історії під одним дахом на бульварі Унтер-ден-Лінден: від завоювань Карла Великого через розпочату Мартіном Лютером Реформацію і до возз'єднання Німеччини. Колекція Німецького історичного музею (Deutsches Historisches Museum) налічує мільйон об'єктів і предметів. У залах виставлено в цілому близько 7 тисяч експонатів.

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні Новий музей: 770 тисяч відвідувачів на рік Фонди цього музею містять один з найвідоміших творів мистецтва в світі - скульптурний портрет дружини фараона Ехнатона - бюст Нефертіті. Крім мистецтва Стародавнього Єгипту, в Новому музеї (Neues Museum) також експонується археологічна колекція доісторичного періоду і ранньої історії Старого Світу.

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні Музей природознавства: 734 тисячі відвідувачів на рік Відвідувачів Музею природознавства (Museum für Naturkunde) з глибини століть, точніше - півтораста мільйонів років, вітає більш ніж 13-метровий скелет брахиозавра. Це - найбільший зібраний скелет динозавра у світі. Поповнювати тутешні колекції розпочали ще 1810 року в Берлінському університеті. Нині в них налічується близько 30 мільйонів об'єктів.

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні Єврейський музей: 620 тисяч відвідувачів на рік Будівля цього музею, спорудженого за проєктом видатного британського архітектора Даніеля Лібескінда, нагадує розколоту зірку Давида, що символізує розрив у більш ніж 1700-річній історії німецьких євреїв в роки Голокосту. Єврейський музей (Jüdisches Museum) в берлінському районі Кройцберг відкрито 2001 року. Він є найбільшим таким музеєм в Європі.

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні Німецький технічний музей: 593 тисячі відвідувачів на рік Візитівкою Німецького технічного музею (Deutsches Technikmuseum) є цей "родзинковий бомбардувальник". На таких літаках в Західний Берлін доставляли все необхідне для життя під час блокади в 1949 році. Серед інших експонатів - вітряні млини, паротяги, кораблі, а також копія першого в світі комп'ютера, створеного в 1936 році Конрадом Цузе.

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні Музей НДР: 585 тисяч відвідувачів на рік Яким було життя в НДР? Якими були будні східних німців? Відповідь на це питання можна отримати в Музеї НДР (DDR-Museum) в районі Берлін-Мітте. Відвідувачі можуть посидіти в старенькому авто "Трабант", подивитися на обставу типової квартири в панельній багатоповерхівці і зазирнути в кімнату для прослуховування міністерства держбезпеки - "штазі".

Які музеї варто обов'язково відвідати в Берліні Палац Шарлоттенбург: 548 тисяч відвідувачів на рік У десятці найбільш відвідуваних музеїв німецької столиці - палац Шарлоттенбург (Schloss Charlottenburg). Це пам'ятник епохи бароко, купол якого вважається одним з архітектурних символів Берліна. Палац був закладений в 1695 році як літня резиденція майбутньої королеви Пруссії Софії Шарлотти - бабусі Фрідріха Великого. Автор: Керстін Шмідт

