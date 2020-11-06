 Осіння прогулянка Берліном під час локдауну (фоторепортаж) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 06.11.2020

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Культура й стиль життя

Осіння прогулянка Берліном під час локдауну (фоторепортаж)

Берлін нині живе в умовах м'якого локдауну. Але виходити на двір, як і раніше, дозволено. Особливо в сонячну погоду прогулянка вартує того, оскільки восени столиця Німеччини постає в золотому сяйві.

  • Найдавніший та найбільший парк у центрі Берліна запрошує до тривалої прогулянки або катання на велосипеді. Якщо уважно подивитись на фото, то над кронами дерев можна розгледіти Колону перемоги.

    Берлін. Осінні настрої

    Тірґартен

    Найдавніший та найбільший парк у центрі Берліна запрошує до тривалої прогулянки або катання на велосипеді. Якщо уважно подивитись на фото, то над кронами дерев можна розгледіти Колону перемоги.

  • Золота Ельза, що розправляє свої крила на верхівці Колони перемоги, - це, власно кажучи, богиня перемоги Вікторія. Але берлінці охрестили її Золотою Ельзою. Восени вона отримує ще й золоте оздоблення.

    Берлін. Осінні настрої

    Золота Ельза

    Золота Ельза, що розправляє свої крила на верхівці Колони перемоги, - це, власно кажучи, богиня перемоги Вікторія. Але берлінці охрестили її "Золотою Ельзою". Восени вона отримує ще й золоте оздоблення.

  • Мистецькі скарби є звичайно головною принадою Музейного острова. Але прогулянка від будівлі до будівлі восени, коли під ногами шелестить золоте листя, приносить особливе задоволення. Тим більше зараз, коли під час локдауну музеї залишаються зачиненими.

    Берлін. Осінні настрої

    Музейний острів

    Мистецькі скарби є, звичайно, головною принадою Музейного острова. Але прогулянка від будівлі до будівлі восени, коли під ногами шелестить золоте листя, приносить особливе задоволення. Тим більше зараз, коли під час локдауну музеї залишаються зачиненими.

  • Лустґартан, тобто Парк утіх, розкинувся на Музейному острові зовсім поруч з Берлінським собором. Восени цей парк повністю виправдовує свою назву. Прогулянка вздовж Шпрее є справжньою втіхою. А подивившись у небо, можна побачити перелітних птахів на їхньому шляху на південь.

    Берлін. Осінні настрої

    Лустґартен

    Лустґартан, тобто Парк утіх, розкинувся на Музейному острові зовсім поруч з Берлінським собором. Восени цей парк повністю виправдовує свою назву. Прогулянка вздовж Шпрее є справжньою втіхою. А подивившись у небо, часто можна бачити перелітних птахів на їхньому шляху на південь.

  • Потсдамська площа є найсучаснішою в Берліні - багато скла, сталі й бетону. Восени вона отримує ще й багату на фарби раму з покрову сусіднього Тірґартена.

    Берлін. Осінні настрої

    Потсдамська площа

    Потсдамська площа є найсучаснішою в Берліні - багато скла, сталі й бетону. Восени вона отримує ще й багату на кольори раму з покрову сусіднього Тірґартена.

  • Восени в багатокольорове море осіннього листя занурюється й урядовий квартал - яскраві акценти в сірій політичній буденщині.

    Берлін. Осінні настрої

    Урядовий квартал

    Восени в багатокольорове море осіннього листя занурюється й урядовий квартал - яскраві акценти в сірій політичній буденщині.

  • Починаючи від 1999 року будівля Рейхстагу знову є місцем засідання німецького парламенту - Бундестагу. Після падіння Берлінської стіни та об'єднання Німеччини цю будівлю модернізували та перебудували. Висаджені тоді дерева поступово підросли й демонструють тепер свій буйний покров.

    Берлін. Осінні настрої

    Будівля Рейхстагу

    Починаючи від 1999 року будівля Рейхстагу знову є місцем засідання німецького парламенту - Бундестагу. Після падіння Берлінської стіни та об'єднання Німеччини цю будівлю модернізували та перебудували. Висаджені тоді дерева поступово підросли й демонструють тепер свій буйний покров.

  • Астрономічна осінь триває 89 днів та 19 годин. Достатньо часу для того, щоб познайомитись з найвідомішими пам'ятками Берліна та сфотографувати їх в особливому світлі.

    Берлін. Осінні настрої

    Бранденбурзькі ворота

    Астрономічна осінь триває 89 днів та 19 годин. Достатньо часу для того, щоб познайомитись з найвідомішими пам'ятками Берліна та сфотографувати їх в особливому світлі.

    Автор: Луїза Вольф


  • Найдавніший та найбільший парк у центрі Берліна запрошує до тривалої прогулянки або катання на велосипеді. Якщо уважно подивитись на фото, то над кронами дерев можна розгледіти Колону перемоги.

    Берлін. Осінні настрої

    Тірґартен

    Найдавніший та найбільший парк у центрі Берліна запрошує до тривалої прогулянки або катання на велосипеді. Якщо уважно подивитись на фото, то над кронами дерев можна розгледіти Колону перемоги.

  • Золота Ельза, що розправляє свої крила на верхівці Колони перемоги, - це, власно кажучи, богиня перемоги Вікторія. Але берлінці охрестили її Золотою Ельзою. Восени вона отримує ще й золоте оздоблення.

    Берлін. Осінні настрої

    Золота Ельза

    Золота Ельза, що розправляє свої крила на верхівці Колони перемоги, - це, власно кажучи, богиня перемоги Вікторія. Але берлінці охрестили її "Золотою Ельзою". Восени вона отримує ще й золоте оздоблення.

  • Мистецькі скарби є звичайно головною принадою Музейного острова. Але прогулянка від будівлі до будівлі восени, коли під ногами шелестить золоте листя, приносить особливе задоволення. Тим більше зараз, коли під час локдауну музеї залишаються зачиненими.

    Берлін. Осінні настрої

    Музейний острів

    Мистецькі скарби є, звичайно, головною принадою Музейного острова. Але прогулянка від будівлі до будівлі восени, коли під ногами шелестить золоте листя, приносить особливе задоволення. Тим більше зараз, коли під час локдауну музеї залишаються зачиненими.

  • Лустґартан, тобто Парк утіх, розкинувся на Музейному острові зовсім поруч з Берлінським собором. Восени цей парк повністю виправдовує свою назву. Прогулянка вздовж Шпрее є справжньою втіхою. А подивившись у небо, можна побачити перелітних птахів на їхньому шляху на південь.

    Берлін. Осінні настрої

    Лустґартен

    Лустґартан, тобто Парк утіх, розкинувся на Музейному острові зовсім поруч з Берлінським собором. Восени цей парк повністю виправдовує свою назву. Прогулянка вздовж Шпрее є справжньою втіхою. А подивившись у небо, часто можна бачити перелітних птахів на їхньому шляху на південь.

  • Потсдамська площа є найсучаснішою в Берліні - багато скла, сталі й бетону. Восени вона отримує ще й багату на фарби раму з покрову сусіднього Тірґартена.

    Берлін. Осінні настрої

    Потсдамська площа

    Потсдамська площа є найсучаснішою в Берліні - багато скла, сталі й бетону. Восени вона отримує ще й багату на кольори раму з покрову сусіднього Тірґартена.

  • Восени в багатокольорове море осіннього листя занурюється й урядовий квартал - яскраві акценти в сірій політичній буденщині.

    Берлін. Осінні настрої

    Урядовий квартал

    Восени в багатокольорове море осіннього листя занурюється й урядовий квартал - яскраві акценти в сірій політичній буденщині.

  • Починаючи від 1999 року будівля Рейхстагу знову є місцем засідання німецького парламенту - Бундестагу. Після падіння Берлінської стіни та об'єднання Німеччини цю будівлю модернізували та перебудували. Висаджені тоді дерева поступово підросли й демонструють тепер свій буйний покров.

    Берлін. Осінні настрої

    Будівля Рейхстагу

    Починаючи від 1999 року будівля Рейхстагу знову є місцем засідання німецького парламенту - Бундестагу. Після падіння Берлінської стіни та об'єднання Німеччини цю будівлю модернізували та перебудували. Висаджені тоді дерева поступово підросли й демонструють тепер свій буйний покров.

  • Астрономічна осінь триває 89 днів та 19 годин. Достатньо часу для того, щоб познайомитись з найвідомішими пам'ятками Берліна та сфотографувати їх в особливому світлі.

    Берлін. Осінні настрої

    Бранденбурзькі ворота

    Астрономічна осінь триває 89 днів та 19 годин. Достатньо часу для того, щоб познайомитись з найвідомішими пам'ятками Берліна та сфотографувати їх в особливому світлі.

    Автор: Луїза Вольф


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  • Бранденбурзькі ворота

    Берлін до і після возз'єднання Німеччини

    Бранденбурзькі ворота

    Це одна з найвідоміших пам'яток Берліна. Побудовані 1791 року Бранденбурзькі ворота у часи поділу Німеччини позначали кордон між Східним та Західним Берліном. Вони розташовувалися одразу ж за кордоном у східній частині міста, доступ до них був заборонений. Лише восени 1989 року до них знову змогли потрапити звичайні берлінці, відтоді площа перед воротами переповнена німцям та туристами.

  • Гогеншенгаузен

    Берлін до і після возз'єднання Німеччини

    Гоеншенгаузен

    До 1989 року Гоеншенгаузен був центральним СІЗО східнонімецької спецслужби "Штазі". Тут чинили як фізичні, так і психічні тортури над політичними в'язнями. Комплекс будівель із за високим муром був таємним і не позначався на жодній карті міста. Після возз'єднання Німеччини СІЗО закрили. Кількома роками пізніше тут постав меморіальний комплекс, який є відкритим для відвідувачів.

  • Берлінський мур

    Берлін до і після возз'єднання Німеччини

    Берлінський мур

    Упродовж 28 років Берлінський мур розділяв місто на Схід та Захід. Прикордонна споруда довжиною близько 160 кілометрів стала місцем смерті багатьох, хто намагався втекти з комуністичної НДР на Захід. Точна цифра досі невідома. East Side Gallery - найдовша ділянка муру, яка досі стоїть на місці - у рік возз'єднання Німеччини була розмальована багатьма німецькими та закордонними митцями.

  • Ленін у районі Берлін-Фрідріхсгайн

    Берлін до і після возз'єднання Німеччини

    Ленін у районі Берлін-Фрідріхсгайн

    З 1970 до 1991 року цей 19-метровий Колос з червоного граніту стояв у районі Берлін-Фрідріхсгайн. На його урочистому відкритті були присутні 200 тисяч людей. На початку 1990-х років час комунізму, а з ним і Леніна, сплив. Пам'ятник демонтували. Нині колишня площа Леніна має назву Об'єднаних Націй.

  • Від Палацу республіки до Берлінського замку

    Берлін до і після возз'єднання Німеччини

    Від Палацу республіки до Берлінського замку

    Це був центр влади НДР. Тут засідав парламент комуністичної Німеччини - Народна палата, тут же відбувалися з'їзди правлячої Соціалістичної єдиної партії. Палац республіки був відкритий 1976 року, його будівництво тривало 32 місяці. Після возз'єднання будівлю, яка містила отруйний азбест, знесли - у 2006-2008 роках. На її місці реконструювали історичний Берлінський міський палац.

  • Інтершопи в НДР

    Берлін до і після возз'єднання Німеччини

    "Інтершопи" в НДР

    "Інтершопами" в НДР називалися магазини, у яких не можна було розплатитися місцевою валютою, а лише іноземною. Багато громадян НДР через це мало що знали про те, що в цих магазинах продається. Перші "Інтершопи" з'явилися біля станції "Фрідріхштрассе" у Східному Берліні. Нині цю площу з її безліччю бутиків та магазинів не впізнати.

  • Гральний майданчик

    Берлін до і після возз'єднання Німеччини

    Гральний майданчик

    Безтурботне дитинство - де ж, якщо не на гральному майданчику. Ці металеві кулі, по яких діти могли лазити, були чи не на кожному гральному майданчику в Східному Берліні. Нині споруди для лазіння, які встановлюють на дитячих майданчиках, зазвичай роблять із міцних канатів. Так на майданчику важче травмуватися.

  • Готель

    Берлін до і після возз'єднання Німеччини

    Готель

    13-поверхових Interhotel Metropol на вулиці Фрідріхштрассе був відкритий 1977 року. Тут можна було побачити бізнесменів, дипломатів та селебрітіз. Та більшість громадян НДР, в яких не було іноземної валюти, могли споглядати за готелем лише ззовні. Зараз тут розташований готель мережі Maritim, увійти до якого може кожен, але далеко не кожен може дозволити собі зняти в ньому номер.

  • KaDeWe

    Берлін до і після возз'єднання Німеччини

    KaDeWe

    Універмаг Kaufhaus des Westens, скорочено KaDeWe, - найвідоміший торговий центр Німеччини та другий за величиною в Європі після лондонського Harrods. Люксовий універмаг площею 60 тисяч квадратних метрів був відчинений 1907 року, в часи Другої світової війни він практично згорів. Після розділу Німеччини будівля опинилась у Західному Берліні. KaDeWe і нині є популярною туристичною принадою.

    Автор: Райна Броєр


  • Автівка Trabant біля Берлінського муру

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Мистецтво чи ні?

    Не існує чіткого визначення стріт-арту. Об'єднує усі його різновиди те, що доступ до об'єктів цього мистецтва безкоштовний для всіх, а розташовані вони у місцях громадського користування. Тобто стріт-арт є ідеальним варіантом для того, хто хоче поєднати перебування на свіжому повітрі та культурне дозвілля, а особливо - у часи коронавірусу.

  • East Side Gallery в районі Берлін-Фрідріхсгайн

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    East Side Gallery, район Берлін-Фрідріхсгайн

    Найпомітнішим видом стріт-арту є мурали - величезні малюнки на будівлях і стінах. Зокрема, ними прикрашені й залишки Берлінського муру, який раніше розділяв німецьку столицю на східну й західну частини. Найвідомішим прикладом є розмальовані бетонні блоки East Side Gallery - стріт-арт галереї, яка нині належить до переліку найвідоміших пам'яток Берліна.

  • Тойфельсберг, Берлін-Груневальд

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Тойфельсберг, Берлін-Груневальд

    Але великі настінні малюнки можна знайти не лише в East Side Gallery. Безіменні, але водночас відомі на весь світ митці увіковічили себе на колишній американській станції прослуховування на горі Тойфельсберг. На руїнах цієї станції навіть звели додаткові стіни, щоб вуличні художники мали більше місця для своєї роботи - цілком легально.

  • Меркіше Аллее 158/164, Берлін-Марцан

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Меркіше Аллее 158/164, Берлін-Марцан

    Для участі у такому великому проєкті, як на вулиці Меркіше Аллее, були запрошені вуличні художники з різних країн світу. Ці два великих мурали, що зображені на фото, були створені під час другого Берлінського фестивалю муралів у 2019 році. Будинки для муралів були надані керівною компанією нерухомості. За два тижні художники намалювали 11 видовищних муралів.

  • Оранієнштрассе 195, Берлін-Кройцберг

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Оранієнштрассе 195, Берлін-Кройцберг

    Багато муралів несуть у собі політичні меседжі. Як і цей "Астронавт космонавт", створений Віктором Ешем. Його робота присвячена "холодній війні" між Радянським Союзом та США, зокрема, змаганню між ними у космосі. Для художника було важливим, щоб його мурал був поряд з місцем, де раніше стояв Берлінський мур. Малюнок розміром 22 на 14 метрів з 2007 року прикрашає один з будинків у районі Кройцберг.

  • Зупинка S-Bahn Тіргартен у Берліні

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Зупинка міської електрички Тіргартен у Берліні

    На цьому графіті зображене "Дерево світу", намальоване 1975 року. Тоді художник Бен Ваґін (Ben Wagin) створив один з найперших великих настінних малюнків у Берліні. Сенат міста у 1970-х роках підтримував подібні проєкти і навіть організовував змагання. Як і багато інших робіт, "Дерево світу" також зникло за новобудовами. Утім, згодом була створена його точна копія.

  • Лертер Штрассе 30, Берлін-Моабіт

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Лертер Штрассе 30, Берлін-Моабіт

    Після того як "Дерево світу" зникло за новобудовою, у районі Моабіт під час Берлінського фестивалю муралів у 2018 році була намальована його точна копія - "Дерево світу II".

  • Під одним зі шляхопроводів S-Bahn у Берліні

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Під одним зі шляхопроводів міської електрички у Берліні

    Ці авторські підписи на стінах є одним з багатьох проявів стріт-арту. У деяких районах Берліну важко знайти будинок, на яких би не було їх. Більшість з них є псевдонімами художників, так званими "тегами". За їхньою допомогою вони хочуть залишити прославитися серед тусовки та за її межами. Для цієї мети підійде будь-яка стіна. Найчастіше такі дії нелегальні.

  • Розенталер Штрассе, Берлін-Мітте

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Розенталер Штрассе, Берлін-Мітте

    Стікери, які часто зустрічаються на вулицях Берліна, також зараховують до видів стріт-арту. Вони розклеєні практично на кожному кроці й на багатьох вуличних знаках - з картинками і надписами, різних форм і кольорів. Розклеювати їх на вуличних знаках заборонено, але подекуди й вони заклеєні цими наліпками, створеними креативними людьми.

  • Дорожній вказівник на район Ваннзее, Берлін-Шенеберг

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Дорожній вказівник на район Ваннзее, Берлін-Шенеберг

    Стріт-арт - це не завжди масштабно і примітно: щоб знайти ці фігурки з корків, потрібно справді постаратися. Вони встановлені на дорожніх знаках та вказівниках у Берліні і належать до "інсталяцій" - конструкцій у вигляді маленьких фігур, скульптур, пластичних колажів, створених з різних матеріалів.

  • Стріт-арт-музей у районі Берлін-Шенеберг

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Стріт-арт-музей у районі Берлін-Шенеберг

    У 2017 році в Берліні відкрився перший музей стріт-арту - Музей міського сучасного мистецтва у районі міста Шенеберг. У ньому виставлені роботи як всесвітньо відомих митців, так і художників-початківців. Про характер того, що розташовано всередині будівлі музею, яскраво свідчить зовнішній вигляд його фасаду.

    Автор: Юліан Гофманн


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Берлін. Осінні настрої

Берлін нині живе в умовах м'якого локдауну. Але виходити на двір, як і раніше, дозволено. Особливо в сонячну погоду прогулянка вартує того, оскільки восени столиця Німеччини постає в золотому сяйві.  

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