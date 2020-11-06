Осіння прогулянка Берліном під час локдауну (фоторепортаж)

Берлін нині живе в умовах м'якого локдауну. Але виходити на двір, як і раніше, дозволено. Особливо в сонячну погоду прогулянка вартує того, оскільки восени столиця Німеччини постає в золотому сяйві.
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Уже спланували відпустку на 2020? А як щодо подорожі до Німеччини? Впродовж всього року в країні відбувається щось цікаве. Склали для вас календар подій.