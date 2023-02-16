У Молдові сформовали новий уряд

Ексрадник президента з питань національної безпеки очолив новий уряд Молдови. Серед пріоритетів роботи він називає євроінтеграцію та підтримання миру й порядку в країні.

Парламент Молдови в четвер, 16 лютого, затвердив склад нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Доріном Речаном, який до останнього часу працював секретарем Вищої ради безпеки країни та радником президентки Майї Санду з питань оборони та національної безпеки. В 2012-2015 роках він був першим міністром внутрішніх справ країни з числа цивільних.

Призначення нового уряду підтримали 62 зі 101 депутата молдовського парламенту, усі - від керівної партії "Дія і справедливість". Опозиційні "Блок комуністів і соціалістів" та партія "Шор" у голосуванні участі не брали. Представники цих політичних сил під час розгляду кандидатури прем'єра організували акцію протесту перед будівлею парламенту.

Склад уряду майже не змінився

У новому уряді більшість міністрів зберегли свої посади. Міністра економічного розвитку та цифровізації підвищили до рангу віце-прем'єра.

Також у складі уряду Молдови створили міністерство енергетики, яке очолив Віктор Парликов - колишній керівник Національного агентства з регулювання енергетики.

Євроінтеграція та дистанціювання від СНД

Представляючи програму уряду, новий прем'єр наголосив, що серед його пріоритетів - прискорення євроінтеграції та початок переговорів про вступ до Європейського Союзу. "Стратегічна мета Молдови - інтеграція до ЄС з огляду на інтереси громадян нашої країни. Очевидно, деякі угоди СНД (Співдружності Незалежних Держав. - Ред.) не працюють. Думаю, що частину з них поступово денонсують", - цитує Речана молдовське видання Newsmaker.

Також серед пріоритетів він назвав підтримання миру та порядку в країні. "Ми живемо у неспокійний час і разом маємо протистояти всім викликам, ми маємо зміцнювати нашу обороноздатність та забезпечувати громадський порядок", - наголосив прем'єр.

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Несподівана відставка

Попередниця Речана на посаді Наталія Гаврилиця оголосила про відставку 10 лютого. На пресконференції вона заявила, що "якби уряд Молдови мав удома стільки ж підтримки, скільки в ЄС, у Брюсселі, ми би досягли більшого". За словами експрем'єрки, головним досягненням її уряду стало набуття Молдовою статусу кандидата в члени ЄС.

Жодних офіційних заяв про причини відставки ні вона, ні інші представники влади не робили. Гаврилиця очолювала уряд із серпня 2021 року.

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