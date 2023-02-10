Уряд Молдови йде у відставку: вже висунули нового прем'єра

Після півтора року на посаді прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця оголосила, що йде у відставку разом з урядом. Президентка країни вже висунула кандидатуру на пост нового глави уряду.

Уряд Молдови разом із прем'єр-міністеркою Наталією Гаврилицею пішов у відставку. Це рішення ухвалили після консультацій з президенткою країни Майєю Санду, повідомила Гаврилиця в п'ятницю, 10 лютого.

"Після півтора року роботи в уряді настав час оголосити про мою відставку. Ми прийшли до влади в кризовому уряді та проводили політику розвитку, боротьби з корупцією та інтеграції в Європейський Союз", - заявила вона. За її словами, за час роботи уряд "зіткнувся з енергетичним шантажем". "Вони думали, що ми здамося і вчинимо, як попередні уряди, які зрадили національні інтереси, але це було не так. Ми працювали в режимі безперервної кризи", - наголосила Гаврилиця.

Причини рішення звільнитися вона не уточнила, посилаючись лише на відсутність "підтримки та довіри вдома".

Санду подякувала прем'єрці "за величезну жертву та зусилля", теж зазначивши, що Гаврилиця очолила уряд у період криз. "Попри безпрецедентні виклики, країною керували відповідально, з великою увагою та самовідданою роботою. У нас стабільність, мир і розвиток - там, де інші хотіли війни та банкрутства", - заявила президентка Молдови.

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Відповідно до закону, кабінет міністрів продовжить виконувати обов'язки до складання присяги новим складом уряду.

На заміну Гаврилиці Санду вже запропонувала свого радника з питань безпеки, нинішнього секретаря Ради безпеки Молдови і колишнього міністра внутрішніх справ країни Доріна Речана. Його кандидатуру має затвердити парламент, у якому більшість має партія "Дія і солідарність". Гаврилиця була її представницею, тож голосування за Речана не має бути проблемним питанням, зауважує агентство AFP.

Речан уже заявив, що планує продовжувати домагатися членства Молдови в Євроcоюзі. За його словами, пріоритетами нового уряду будуть "порядок і дисципліна, подих нового життя в економіку, а також мир і стабільність", пише Reuters.

Через війну Росії проти України Молдова у 2022 році зіткнулася з енергетичною кризою. Країна двічі переживала повне відключення електроенергії по всій країні внаслідок ударів РФ по українській енергетичній системі. Крім того, Росія значно обмежила постачання газу до Молдови і неодноразово погрожувала повністю їх припинити. Кишинів називав зниження обсягів поставок політичним рішенням, не пов'язаним із питаннями оплати.

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