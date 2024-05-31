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Обмін полоненими: в Україну повернулися військові і цивільні

Дмитро Шварц
31 травня 2024 р.

Україна та Росія провели новий обмін військовополоненими у форматі "75 на 75". Окрім військових, до України повернулися чотири цивільні жінки.

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Українські полонені, які повернулися додому
В Україну повернулися 71 військовий і чотири цивільні жінкиФото: Defence Intelligence of Ukraine | CC-BY 4.0

Україна та Росія після тривалої перерви провели в п'ятницю, 31 травня, черговий обмін військовополоненими. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, з російського полону повернули 71 військового та чотирьох цивільних.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни Збройних сил України та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних - усі вони вже на рідній землі", - зазначив президент.

Також Зеленський наголосив, що держава докладає максимум зусиль, щоб розшукати усіх українських полонених.

З полону повернулися оборонці Зміїного та Маріуполя 

Серед визволених з полону українців - 70 чоловіків і п'ятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу, уточнили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. "Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність", - повідомили представники штабу.

Цього разу в Україну повернулися 37 представників Збройних сил України (ЗСУ), зокрема 13 бійців Військово-морських сил та двоє представників Повітряних сил. Також з полону визволили 21 нацгвардійця, сімох прикордонників, шістьох представників територіальної оборони. Серед тих, хто повернувся з полону - чотири цивільні жінки.

"Повернути на рідну землю вдалося 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли Чорнобильську атомну електростанцію (ЧАЕС), а також десять оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках", - повідомили у Координаційному штабі. Окрему подяку за активну участь у реалізації цього обміну у штабі висловили Об’єднаним Арабським Еміратам.

Нинішній обмін став 52-им за ліком з початку повномасштабного вторгнення Росії. "Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 захисників та захисниць України", - додали у штабі. Попередній обмін полоненими відбувся 9 лютого.

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У міноборони РФ теж повідомили про повернення в рамках обміну 75 російських військовослужбовців.

Україна повернула тіла 212 полеглих військових

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 31 травня, також повідомив про те, що в Україну повернули тіла 212 полеглих військових.

"На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій", - йдеться у повідомленні штабу.

Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла загиблих військових передадуть родинам для поховання, повідомили у штабі.

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