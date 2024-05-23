Лондон засудив жорстоке поводження Росії з полоненими

На засіданні Постійної ради ОБСЄ представник Великобританії Нілл Голанд закликав Росію дотримуватися законів війни і забезпечити гуманітарний доступ до військовополонених.

Великобританія засудила жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими та закликала Москву забезпечити гуманітарний доступ до них. Про це заявив у четвер, 23 травня, постійний представник Великобританії при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Нілл Голанд на засіданні Постійної ради організації.

"Росія має дотримуватися законів війни, які вона допомогла створити, в тому числі 150 років тому в Брюсселі (Брюссельська декларація про закони і звичаї війни 1874 року. - Ред). Військовополонені не можуть зазнавати тортур. Умови їхнього утримання мають бути адекватними, включаючи доступ до достатньої кількості їжі, чистої води та медичної допомоги. Росія мусить повідомити про місцезнаходження всіх полонених і дозволити їм зв'язатися зі своїми сім'ями", - цитує дипломата агенція "Укрінформ".

Крім того, Росія, як наголосив Голанд, має забезпечити гуманітарний доступ до всіх місць ув'язнення, а всі незаконно затримані українці, у тому числі зі Спеціальної моніторингової місії, "мають бути негайно звільнені".

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МІПЛ: У полоні РФ перебувають понад 10 тисяч військових

Правозахисна організація "Медійна ініціатива за права людини" (МІПЛ) підрахувала, що в російському полоні нині перебувають понад десять тисяч українських військових.

Водночас у заручниках РФ, за даними генерального прокурора України Андрія Костіна, перебувають понад 10 тисяч цивільних. При цьому, за його даними, 5,6 тисячі українців постраждали від тортур окупантів.

Нагадаємо, у квітні Офіс генерального прокурора України повідомив, що має інформацію про 54 українських військовополонених, яких стратили російські військові.

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