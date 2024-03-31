Папа закликав обміняти всіх полонених між РФ та Україною

У великодньому посланні "Urbi et orbi" Папа Римський Франциск закликав до обміну полоненими за формулою "всіх на всіх" між Москвою та Києвом, а також звільнення заручників з полону терористів ХАМАСу.

Папа Римський Франциск на Великдень у неділю, 31 березня, закликав до "загального обміну всіх ув'язнених між Росією та Україною".

"Всіх на всіх", - сказав глава Римо-католицької церкви після великодньої меси на площі Святого Петра у Римі, звертаючись до вірян з традиційним великоднім посланням та благословенням "Urbi et Orbi" ("Місту та світу "). Месу відвідали 60 тисяч людей.

Також Папа Франциск закликав до надання гуманітарної допомоги Сектору Гази на Великдень. "Необхідний гарантований доступ до неї", - наголосив він і водночас зажадав негайного звільнення заручників терористичної організації ХАМАС і припинення вогню. "Війна - це завжди абсурд, війна - це завжди поразка", - сказав Папа Римський.

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Україна повернула з полону 3135 військових

Останній обмін полоненими між РФ та Україною відбувся 8 лютого. Тоді Київ повернув сто захисників, більшість з яких - оборонці Маріуполя. Обмін відбувся у форматі 100 на 100 за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Це був 51-й обмін військовополоненими з початку повномасштабної війни Росії проти України. Загалом за цей час з російського полону вдалося визволити 3135 українських військових.

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