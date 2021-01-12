Нью-Йорк має намір розірвати контракти з Дональдом Трампом

Міська влада Нью-Йорка, після штурму будівлі Конгресу США прихильниками Дональда Трампа, має намір припинити ділові відносини з компаніями Трампа. "У контрактах ясно прописано, що у нас є право розірвати договір, якщо підприємство, керівництво якого-небудь підприємства, має причетність до кримінальної діяльності. Підбурювання до повстання проти уряду США, очевидно, є, кримінальною діяльністю", - заявив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо в інтерв'ю телеканалу MSNBC в середу, 13 січня.

Ділова імперія Трампа спирається на сотні різних контрактів. З Нью-Йорком у президента США є контракти про експлуатацію каруселі, двох льодових ковзанок і майданчиків для гольфу, які щорічно приносять компаніям Трампа близько 17 мільйонів ​​доларів. Дональд Трамп отримав популярність завдяки операціям із нерухомістю в Нью-Йорку. Значна частина ліберального мегаполісу, однак, вже давно негативно відгукується про Трампа.

Влада Нью-Йорка оголосили про перегляд контрактів з Трампом після того, як натовп його прибічників 6 січня штурмував будівлю Капітолія у Вашингтоні. Тоді внаслідок заворушень загинуло п'ятеро людей.

Як повідомлялося, Демократична партія вирішила ініціювати процес імпічменту Трампа, офіційний термін повноважень якого спливає 20 січня. Демократи звинувачують чинного президента США Дональда Трампа в підбурюванні до заколоту. Сам Трамп назвав ці плани демократів "сміховинними".

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Трамп: популіст, магнат, президент Родина. Імперія В оточенні родини: Дональд Трамп із його дружиною Меланією, дочками Іванкою та Тіффані, синами Еріком та Дональдом-молодшим, а також онуками Кей та Дональдом-молодшим-III. Троє старших дітей Трампа займають посади перших віце-президентів у його фірмі Trump Organization.

Трамп: популіст, магнат, президент Власник казино Дане фото зроблене 1984 року. Саме тоді Трамп відкрив Harrah's у Trump Plaza - казино в Атлантік-Сіті. Це була лише одна з багатьох інвестицій, які зробили Трампа, що успадкував мільйонні статки, мільярдером.

Трамп: популіст, магнат, президент Батько-мільйонер: Фредерік-молодший Стартовий капітал для свого бізнесу Дональд Трамп успадкував від свого батька Фредеріка. На початку той виділив синові мільйон доларів США. А після смерті Фредеріка Дональд зі своїми братами та сестрами успадкував від батька статки вартістю 400 мільйонів доларів.

Трамп: популіст, магнат, президент Бренд вартістю в мільярди Трамп агресивно здійснював свої інвестиції. І хоча він час від часу прогорав, але у довгостроковій перспективі досяг успіху, наприклад, зі своїм 202-метровим хмарочосом Trump Tower у Нью-Йорку. Нині статки Трампа, за його власними оцінками, сягають десяти мільярдів доларів США. На думку експертів, реалістичною є третина названої суми.

Трамп: популіст, магнат, президент "Дуже хороший, дуже розумний" Так Трамп висловився про себе самого. І додав, що вчився в елітній Уортонській школі бізнесу в Філадельфії. Там у 1968 році він отримав ступінь бакалавра.

Трамп: популіст, магнат, президент Кептен Трамп Але до того у 13-річному віці батько відправив Дональда до Нью-Йоркської військової академії. В інтернаті він мав навчитися дисципліні. На час випуску Трамп уже мав ранг офіцера. Там він зазнав інтенсивнішого військового вишколу, ніж у армії, розповідає Трамп про своє навчання.

Трамп: популіст, магнат, президент П'яткова шпора замість В'єтнаму При цьому Трампові вдалося уникнути участі у війні у В'єтнамі. Молодого чоловіка спортивного вигляду оголосили непридатним через п'яткову шпору.

Трамп: популіст, магнат, президент Перша дружина: Івана У 1977 році Трамп одружився з чеською моделлю Іваною Зельнічковою. У шлюбі, над яким постійно нависала тінь пліток про зради, народилося троє дітей. Окрім того, Івана дала Трампові його відоме прізвисько: "The Donald".

Трамп: популіст, магнат, президент Родина номер два У 1990 році Трамп розлучився з Іваною та уклав шлюб із на 17 років молодшою за нього Марлою. Спільну дочку подружжя назвало Тіффані.

Трамп: популіст, магнат, президент Дівчата, дівчата і ще раз дівчата На людях Трамп залюбки з'являється не лише у товаристві власної дружини. Він частий гість на конкурсах краси і позує з юними моделями. Із 1996 по 2015 роки Трамп навіть був власником американського конкурсу "Міс Усесвіт".

Трамп: популіст, магнат, президент "Мистецтво укладати угоди" Як швидко заробити мільйони? Бестселер Трампа "Мистецтво укладати угоди" дає деякі відповіді. Почасти ця книжка є автобіографічною, а почасти містить поради для амбітних комерсантів. Цей бестселер остаточно зробив його впізнаваною публічною особою.

Трамп: популіст, магнат, президент Дональд виходить на ринг Трамп має дивовижний хист скеровувати на себе об'єктиви телекамер. Приміром, на рингу для реслінгу, як на цьому фото. Йому вдається поєднувати підприємництво і розважальне телебачення. У його шоу "The Apprentice" (Стажер) кандидатів брали на роботу і звільняли. Улюблене речення Трампа: "Ти звільнений!"

Трамп: популіст, магнат, президент Трамп у політиці Донедавна він практично не займався політикою. Та раптом 16 червня 2015 року Трамп оголошує, що боротиметься за те, щоб стати кандидатом на посаду президента від республіканців. Його гасло: "Зробити Америку знову великою". У передвиборній боротьбі поряд із ним завжди була його сім'я, а сам Трамп не зупинявся ні перед чим і не гребував образами на адресу мігрантів, мусульман, а також жінок.

Трамп: популіст, магнат, президент Посада гідності Чи став популіст і шоумен на посаді президента гідним лідером вільного світу? Багато хто й досі не може відповісти на це питання. Але вже зараз можна сказати одне: Дональд Дж. Трамп може змінюватися, немов хамелеон. Автор: Петер Гілле, Інна Завгородня, Євген Тейзе, Данило Білик

