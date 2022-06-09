Німецькі винищувачі розпочали патрулювати небо над країнами Балтії

Винищувачі Німеччини, Угорщини та Італії розпочали патрулювати повітряний простір країн Балтії у межах місії НАТО Baltic Air Policing. Федеральне міністерство оборони Німеччини повідомило про початок служби своїх військово-повітряних сил (ВПС) у Twitter у понеділок, 1 серпня.

"Від сьогодні ВПС Німеччини візьмуть на себе охорону повітряного простору в країнах Балтії. Бундесвер регулярно бере участь у Air Policing з 2005 року - задля безпеки у міжнародному повітряному просторі та національного суверенітету країн Балтії", - йдеться у повідомленні відомства.

Нові контингенти замінять бельгійські, французькі та іспанські підрозділи, які патрулюють регіон із квітня, зазначили в НАТО. "У той час, коли європейську безпеку було докорінно змінено війною Росії проти України, винищувачі НАТО цілодобово готові захищати повітряний простір союзників. Ми завжди напоготові", - заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Охорона неба над Естонією, Латвією та Литвою

Союзники НАТО по черзі охороняють небо над Естонією, Латвією та Литвою з того часу, як країни приєдналися до Альянсу в 2004 році, оскільки ці три держави не мають власних винищувачів. У рамках місії НАТО винищувачі піднімаються в небо, якщо чужі літаки не дотримуються правил польотів або не виходять на зв'язок з авіадиспетчерами.

"Літаки швидкого реагування НАТО готові злетіти протягом декількох хвилин, щоб перехопити будь-який літак, який може загрожувати повітряному простору союзників", - зазначили в Альянсі. Після російського вторгнення в Україну Альянс додатково посилив повітряне патрулювання, наголошується у повідомленні НАТО.

Побоювання на тлі війни РФ проти України

У червні естонська прем'єр-міністерка Кая Каллас на тлі війни в Україні просила НАТО направити до Латвії, Литви та Естонії дивізії чисельністю від 20 до 25 тисяч солдатів Альянсу.

На думку естонського міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, "невиправдана війна" Москви проти Києва не лише грубо порушує "територіальну цілісність, суверенітет та незалежність" України, а й загрожує безпеці Естонії та ЄС.

Читайте також: Естонія та Латвія визнали російську агресію в Україні геноцидом проти українського народу

У Литві вже заявили, що країна готується розмістити бригаду НАТО на два роки раніше, ніж планувалося. За словами голови комітету з питань національної безпеки та оборони в литовському Сеймі Лаурінаса Кащюнаса, інфраструктура для розміщення бригади під керівництвом Німеччини буде готова в країні вже до середини 2025 року. Раніше планувалося, що цю роботу завершать до 2027 року.

Читайте також: Експрем'єр РФ: Якщо Україна впаде, наступними будуть країни Балтії