Експрем'єр РФ: Якщо Україна впаде, наступними будуть країни Балтії

Колишній прем'єр-міністр Росії, а нині опозиціонер у вигнанні Михайло Касьянов перестеріг про руйнівні наслідки для миру в Європі, якщо Україна, на яку напала Росія, програє війну. "Якщо Україна впаде, наступними будуть країни Балтії", - застеріг Касьянов у відеоінтерв'ю інформагенції AFP. Він звернувся до Заходу з проханням не йти на поступки президенту РФ Володимиру Путіну.

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Касьянов також наголосив, що "категорично" відкидає оцінку президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Путіна не слід "принижувати". Російський політик украй критично поставився до закликів до України поступитися частиною своєї території Росії задля мирної угоди з Москвою. "Чим Путін заслужив це?" - запитав Касьянов. "Я гадаю, що це неправильно, і сподіваюся, що Захід не піде цим шляхом", - додав він.

Війна триватиме два роки

Війна в Україні триватиме до двох років, заявив Касьянов, який очолює російську опозиційну партію "Парнас" і вважався близьким соратником опозиційного політика Бориса Нємцова, убитого в Москві в 2015 році. Крім того, Касьянов припустив, що на зміну Путіну в осяжному майбутньому прийде "квазінаступник", підконтрольний російським спецслужбам. Проте він упевнений, що "Росія повернеться на шлях побудови демократичної держави" - навіть якщо це "складно, особливо після цієї злочинної війни".

"Я не сумніваюся, що опозиція об'єднається після цієї трагедії, свідками якої ми всі стали", - заявив Касьянов. Європейські держави є "природними партнерами" Росії", тож довіру до них треба відновити. Однак, на його думку, "депутінізація" Росії триватиме близько десяти років, спрогнозував Касьянов.

Система КДБ, заснована на повній сваволі

Путін за останні 20 років побудував систему, засновану на страху та безкарності, зазначив експрем'єр-міністр РФ. "Це досягнення системи, яка за підтримки Путіна як глави держави діє ще більш цинічно, жорстоко, ніж це було на останніх етапах існування Радянського Союзу". По суті, сьогодні Росія - це "система КДБ, заснована на повній сваволі". Зрозуміло, що серед відповідальних осіб у Росії "ніхто не очікує покарання".

64-річний Касьянов був прем'єр-міністром за першого президенства Путіна з 2000 по 2004 рік. Після звільнення перейшов в опозицію і став одним із найвідоміших критиків Кремля.

Касьянов каже, що відправився у вигнання до Європи у відповідь на напад на Україну. З міркувань безпеки він не хоче розкривати, де саме живе.