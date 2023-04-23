Німецькі спортсмени - проти допуску росіян і білорусів

В Асоціації спортсменів Німеччини вважають помилковою рекомендацію МОК про повернення спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародні змагання в нейтральному статусі за певних умов.

Німецькі спортсмени виступають проти допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань, заявив представник Асоціації спортсменів ФРН (Athleten Deutschland) Максиміліан Кляйн (Maximilian Klein), який відповідає в ній за політику та стратегію.

Рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо повернення спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародну спортивну арену в нейтральному статусі за певних умов є помилковими, каже Кляйн. Він пояснює свою позицію тим, що спорт у цих країнах і його атлети - "інструменталізовані військовою пропагандою" російського президента Володимира Путіна.

"Тому єдиним варіантом на даний момент є колективне виключення. Інакше ми отримаємо ситуацію, коли росіян візьмуть назад у світовий спорт, стануть відкривати перед ними двері і, як наслідок, зачиняти двері для українців", - заявив Клян в ефірі ZDF увечері в суботу, 22 квітня.

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Президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) раніше назвав критику з боку європейських урядів "жалюгідною". За його словами, ці уряди, серед яких і його рідної Німеччини, мають "подвійні стандарти", зосереджуючись на спортсменах із країн, які беруть участь лише в одній із приблизно 70 воєн і збройних конфліктів, що тривають у світі.

Рекомендації МОК поки що не стосуються Олімпійських ігор. Рішення щодо них ухвалять влітку. Україна бойкотуватиме Олімпіаду, якщо до неї допустять росіян і білорусів. Міжнародних партнерів, у чиїх країнах проводитимуться змагання, вона закликає не видавати візи російським і білоруським спортсменам, яких до них допустять. У німецькому уряді вже підтримали цю ідею.

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