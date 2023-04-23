  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Протест проти ініціатив МОК у Німеччині в березні
Протест проти ініціатив МОК у Німеччині в березніФото: Jörg Strohschein/DW
СпортНімеччина

Німецькі спортсмени - проти допуску росіян і білорусів

Віталій Кропман
3 год. тому

В Асоціації спортсменів Німеччини вважають помилковою рекомендацію МОК про повернення спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародні змагання в нейтральному статусі за певних умов.

https://p.dw.com/p/4QSIU

Німецькі спортсмени виступають проти допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань, заявив представник Асоціації спортсменів ФРН (Athleten Deutschland) Максиміліан Кляйн (Maximilian Klein), який відповідає в ній за політику та стратегію.

Рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо повернення спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародну спортивну арену в нейтральному статусі за певних умов є помилковими, каже Кляйн. Він пояснює свою позицію тим, що спорт у цих країнах і його атлети - "інструменталізовані військовою пропагандою" російського президента Володимира Путіна.

"Тому єдиним варіантом на даний момент є колективне виключення. Інакше ми отримаємо ситуацію, коли росіян візьмуть назад у світовий спорт, стануть відкривати перед ними двері і, як наслідок, зачиняти двері для українців", - заявив Клян в ефірі ZDF увечері в суботу, 22 квітня.

Читайте також: Польща створить коаліцію за скасування рішення МОК щодо російських атлетів

Президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) раніше назвав критику з боку європейських урядів "жалюгідною". За його словами, ці уряди, серед яких і його рідної Німеччини, мають "подвійні стандарти", зосереджуючись на спортсменах із країн, які беруть участь лише в одній із приблизно 70 воєн і збройних конфліктів, що тривають у світі.

Рекомендації МОК поки що не стосуються Олімпійських ігор. Рішення щодо них ухвалять влітку. Україна бойкотуватиме Олімпіаду, якщо до неї допустять росіян і білорусів. Міжнародних партнерів, у чиїх країнах проводитимуться змагання, вона закликає не видавати візи російським і білоруським спортсменам, яких до них допустять. У німецькому уряді вже підтримали цю ідею.

Читайте також: Мерка Парижа: Місто не може приймати росіян на Олімпіаді, поки йде війна

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Український військовий. Обід

Беззбройові оборонні закупівлі будуть відкритими у Prozorro

Політика1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Чи справді поширений антисемітизм серед мусульман ФРН?

Чи справді антисемітизм так поширений серед мусульман ФРН?

Чи справді антисемітизм так поширений серед мусульман ФРН?

Суспільство23 год. тому
Українська біженка Ксенія та її донька Міріам

Українські біженці у США: коли система прийому дає збої

Українські біженці у США: коли система прийому дає збої

Суспільство22 квітня 2023 р.
external

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Релігія21 квітня 2023 р.03:41 хв.
Михайло Ходорковський

Ходорковський: Кінець війни пов'язаний зі зміною режиму РФ

Ходорковський: Кінець війни пов'язаний зі зміною режиму РФ

Політика21 квітня 2023 р.
Премія миру імені Еріха Марії Ремарка

Премія миру Ремарка: як реагують на відмову від неї українця

Премія миру Ремарка: як реагують на відмову від неї українця

Культура21 квітня 2023 р.
external

Як духовний лідер українських мусульман служить у ЗСУ

Як духовний лідер українських мусульман служить у ЗСУ

Релігія21 квітня 2023 р.05:28 хв.
На головну сторінку