ФРН закриває усі генконсульства Ірану на своїй території

Берлін закриває усі генеральні консульства Ірану в Німеччині у відповідь на страту німецько-іранського громадянина Джамшида Шармагда, пояснили в МЗС ФРН.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок оголосила закриття усіх трьох генеральних консульств Ірану на території ФРН. Згідно зі зробленою у четвер, 31 жовтня, заявою урядовиці, цей крок - відповідь Берліна на страту в Ірані німецько-іранського громадянина Джамшида Шармагда. Під закриття підпадають генконсульства Ірану у Франкфурті-на-Майні, Гамбурзі та Мюнхені, уточнила Бербок у своїй заяві під час перебування в Нью-Йорку.

"Ми неодноразово і недвозначно давали зрозуміти Тегерану, що страта громадянина Німеччини матиме серйозні наслідки", - наголосила Бербок, яку цитує інформагенція dpa. Крім того, Німеччина домагатиметься запровадження загальноєвропейських санкцій проти іранських посадовців, зокрема внесення Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) до переліку терористичних організацій.

Крім того, очільниця німецького зовнішньополітичного відомства звинуватила Іран у дестабілізуючій ролі на Близькому Сході. "Недарма наші дипломатичні відносини вже перебувають на більш ніж низькому рівні", - наголосила вона.

Понад 30 диппредставників Ірану мають залишити ФРН

Через оголошене Берліном обмеження 32 іранських диппредставники в ФРН втратять право на проживання в Німеччині і мусять залишити країну у разі, якщо вони не мають німецького громадянства. Нещодавно у Гамбурзі влада закрила ісламський центр, через який, як стверджують німецькі слідчі, Іран мав вплив на емігрантські кола.

Джамшида Шармагда стратили в Ірані за обвинуваченням у тероризмі. Цю страту Бербок назвала ознакою "людиноненависницької поведінки" іранського режиму. "Вбивство Джамшида Шармагда ще раз демонструє жахливу безжалісність несправедливого іранського режиму", - додала політикиня.

Вона також наголосила, що Тегеран вдається лише до мови шантажу, погроз і насильства. "Нещодавні заяви міністра закордонних справ Ірану, в яких він помістив це холоднокровне вбивство в контекст німецької підтримки Ізраїлю, також говорять самі за себе", - пояснила Бербок.

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