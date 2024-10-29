ФРН відкликала посла з Ірану через страту її громадянина

Іранця Джамшида Шармагда, який також мав громадянство ФРН, стратили в Ірані 28 жовтня, попри багаторічні намагання Берліна задля його визволення. МЗС ФРН відкликало свого посла з Тегерану для консультацій.

Міністерство закордонних справ Німеччини у вівторок, 29 жовтня, викликало посла Ірану в Берліні, щоб висловити "найрішучіший протест" проти страти іранським режимом іранця Джамшида Шармагда, який також мав громадянство ФРН.

МЗС ФРН засудило "вбивство" Шармагда і заявило, що посол Німеччини в Тегерані Маркус Потцель (Markus Potzel) також висловив на зустрічі з главою іранського МЗС "найрішучіший протест" страті.

На тлі трагедії міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) відкликала Потцеля до Берліна для подальших консультацій, йдеться у повідомленні МЗС ФРН.

Судова влада Ірану оголосила про страту Шармагда 28 жовтня. Він був засуджений до смертної кари навесні 2023 року за звинуваченнями в тероризмі. Проте, правозахисники та близькі чоловіка рішуче відкинули висунуті проти нього звинувачення.

В уряді Німеччини назвали це вбивство "скандалом" і заявили, що німецький уряд неодноразово та інтенсивно домагався його звільнення. За словами Бербок, страта Шармагада показує антигуманність іранського режиму, "який використовує смерть як зброю проти своєї молоді, власного населення та іноземних громадян".

Бербок запевнила, що Німеччина неодноразово відправляла до Тегерана делегації дипломатів високого рівня, щоб спробувати запобігти страті Шармагда. "При цьому ми неодноразово недвозначно давали зрозуміти Тегерану, що страта німецького громадянина матиме серйозні наслідки", - зазначила вона в дописі в X.

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Шармагда викрали під час пересадки в Дубаї

За словами родичів Шармагда, упродовж кількох останніх років він проживав у США і був викрадений співробітниками іранської спецслужби під час пересадки в Дубаї 2020 року. Тегеран вважав його лідером опозиційного угруповання "Тондар", визнаного в Ірані терористичною організацією.

Чоловік перебував під вартою з 2020 року і за цей час не отримав доступу до адвоката за своїм вибором, вказували в ЄС. Крім того, іранська влада відмовила в консульському доступі до Шармагда, незважаючи на наявність у нього громадянства ФРН, зазначали у Брюсселі.

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