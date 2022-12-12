В Ірані стратили ще одного учасника протестів

В Ірані публічно повісили ще одного учасника протестів, що тривають у країні близько трьох місяців. Чоловіка звинуватили у вбивстві двох членів формування "Басідж".

В Ірані стратили ще одного учасника масових акцій протестів, що тривають у країні близько трьох місяців. У понеділок, 12 грудня, у місті Мешхед на північному сході Ірану публічно повісили Маждидреза Рахнаварда, повідомило інформаційне агентство dpa.

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Як стверджують у Тегерані, під час протестів у листопаді Рахнавард зарізав двох членів воєнізованого формування "Басідж", що підпорядковується Корпусу вартових ісламської революції. Суд звинуватив демонстранта у "війні проти Бога" і 29 листопада засудив до смертної кари.

Першого демонстранта стратили 8 грудня

Про страту першого учасника масових протестів в Ірані стало відомо 8 грудня. Повідомлялося, що тоді повісили 23-річного репера Мохсена Шекарі. Революційний суд Ірану також визнав молоду людину винною у "війні проти Бога". Його визнали винним у тому, що 25 вересня він брав участь у блокуванні бульвару Саттар Хан у Тегерані і поранив ножем члена "Басіджа". Сам активіст заявив, що був засуджений після "показового суду без будь-якої належної правової процедури".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) звинуватила Іран у "нелюдяності". На її думку, Шекарі був засуджений і страчений під час підлого і поспішного судового процесу. Однак загроза страти не зможе "придушити волю людей до свободи", написала вона у Twitter. Із засудженням вироку виступило і МЗС Франції, а глава дипломатії Великобританії Джеймс Клеверлі зазначив, що світ не може заплющувати очі "на сліпе насильство, яке чинить іранський режим проти власного народу".

Масові виступи в Ірані почалися у вересні після смерті 22-річної Махси Аміні, яку "поліція моралі" затримала за те, що вона нібито носила хіджаб "неправильно". Протестні акції стали найбільшими з часів революції 1979 року - вони охопили 160 міст у всіх провінціях країни. Повідомляли також про загибель 61 працівника служби безпеки. Загалом, за даними ЗМІ, досі судові органи Ірану засудили до смертної кари у зв'язку з протестами щонайменше 25 осіб. Правозахисники вважають, що щонайменше 470 демонстрантів в Ірані було вбито і понад 18 тисяч затримано.