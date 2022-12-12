  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Протест проти страт в Ірані у Осло
Протест проти страт в Ірані у ОслоФото: Javad Parsa/NTB/IMAGO
ПолітикаІран

В Ірані стратили ще одного учасника протестів

Євгенія Наконечна
17 хв. тому

В Ірані публічно повісили ще одного учасника протестів, що тривають у країні близько трьох місяців. Чоловіка звинуватили у вбивстві двох членів формування "Басідж".

https://p.dw.com/p/4KoD3

В Ірані стратили ще одного учасника масових акцій протестів, що тривають у країні близько трьох місяців. У понеділок, 12 грудня, у місті Мешхед на північному сході Ірану публічно повісили Маждидреза Рахнаварда, повідомило інформаційне агентство dpa.

Читайте також: Іран запросив допомогу в РФ для придушення протестів - ЗМІ

Як стверджують у Тегерані, під час протестів у листопаді Рахнавард зарізав двох членів воєнізованого формування "Басідж", що підпорядковується Корпусу вартових ісламської революції. Суд звинуватив демонстранта у "війні проти Бога" і 29 листопада засудив до смертної кари.

Першого демонстранта стратили 8 грудня

Про страту першого учасника масових протестів в Ірані стало відомо 8 грудня. Повідомлялося, що тоді повісили 23-річного репера Мохсена Шекарі. Революційний суд Ірану також визнав молоду людину винною у "війні проти Бога". Його визнали винним у тому, що 25 вересня він брав участь у блокуванні бульвару Саттар Хан у Тегерані і поранив ножем члена "Басіджа".  Сам активіст заявив, що був засуджений після "показового суду без будь-якої належної правової процедури".

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) звинуватила Іран у "нелюдяності". На її думку, Шекарі був засуджений і страчений під час підлого і поспішного судового процесу. Однак загроза страти не зможе "придушити волю людей до свободи", написала вона у Twitter. Із засудженням вироку виступило і МЗС Франції, а глава дипломатії Великобританії Джеймс Клеверлі зазначив, що світ не може заплющувати очі "на сліпе насильство, яке чинить іранський режим проти власного народу".

Масові виступи в Ірані почалися у вересні після смерті 22-річної Махси Аміні, яку "поліція моралі" затримала за те, що вона нібито носила хіджаб "неправильно". Протестні акції стали найбільшими з часів революції 1979 року - вони охопили 160 міст у всіх провінціях країни. Повідомляли також про загибель 61 працівника служби безпеки. Загалом, за даними ЗМІ, досі судові органи Ірану засудили до смертної кари у зв'язку з протестами щонайменше 25 осіб. Правозахисники вважають, що щонайменше 470 демонстрантів в Ірані було вбито і понад 18 тисяч затримано.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Мерія в Алмати після спроби штурму учасниками акції протестів

Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

Після хвилі протестів ситуація в Казахстані залишається вкрай напруженою. Надходять повідомлення про багатьох загиблих і поранених. У фотогалереї DW - світлини з місць подій.
Політика8 січня 2022 р.11 фото
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Берлін досі проти поставок Києву німецьких танків Leopard 2

Кулеба критикує ФРН за небажання надати танки Україні

Конфлікти4 год. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

"Міні-Гради" для ЗСУ з вінницького "оборонпрому"

"Міні-Гради" для ЗСУ з вінницького "оборонпрому"

Конфлікти2 год. тому07:58 хв.
Один з ударів завданий по авіабазі в Енгельсі, на якій базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95

ЗСУ мають право бити по території РФ? Що кажуть у Берліні

ЗСУ мають право бити по території РФ? Що кажуть у Берліні

Політика9 грудня 2022 р.
Український танк біля Лимана, 8 грудня 2022 року

"Україна мала перемоги по пунктах, але не було нокауту"

"Україна мала перемоги по пунктах, але не було нокауту"

Конфлікти9 грудня 2022 р.
external

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

Угорщина - троянський кінь Росії всередині ЄС і НАТО?

Політика9 грудня 2022 р.15:22 хв.
external

Солдати ЗСУ в окопах біля Бахмута готуються до контрнаступу?

Солдати ЗСУ в окопах біля Бахмута готуються до контрнаступу?

Конфлікти9 грудня 2022 р.01:39 хв.
Жінка зі свічкою в темному вікні у Бородянці на Київщині

Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Удари по цивільних об'єктах України. Чого домагається РФ?

Політика9 грудня 2022 р.
На головну сторінку