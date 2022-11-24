В ООН хочуть розслідувати насильство щодо мітингарів у Ірані

Рада ООН з прав людини ухвалила на засіданні в четвер, 24 листопада, резолюцію проти Ірану з вимогою провести незалежне розслідування насильницьких дій іранського керівництва проти протестного руху. На засіданні в Женеві 47 країн-членів 25 проголосували "за", шість - "проти" і 16 - "утрималися". Таким чином, більшість членів організації підтримали пропозицію Німеччини та Ісландії, висунуту раніше цього дня на засідання.

Берлін наполягав на незалежному розслідуванні

Раніше цього дня глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала притягнути до відповідальності винних у насильстві проти жінок, чоловіків і дітей, які мирно протестують, в Ірані. "Ісламський режим реагує на протести затриманнями, вбивствами та стратами. Тегеран порушує основні права - на свободу слова та зібрань", - заявила вона на полях позачергового засідання Ради ООН з прав людини.

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За словами Бербок, люди в Ірані лише прагнуть жити гідно і без дискримінації. Вона закликала призначити експертів ООН для проведення незалежного розслідування репресій в Ірані. Мета - зібрати докази, "щоб відповідальні в іранському режимі колись у майбутньому могли бути притягнуті до відповідальності", пояснила Бербок.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок Фото: Thomas Koehler/photothek/picture alliance

За її словами, з початку протестів "насильство проти іранців з кожним днем стає дедалі жорстокішим, триває і надалі, особливо в курдських регіонах". Демонстранти платять найвищу ціну за свої права, їх "вбивають сотнями, заарештовують тисячами, репресують мільйонами", цитує німецьку урядовицю інформагенція AFP.

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Невідповідне застосування сили

Тим часом Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) теж закликав іранську владу припинити "непотрібне і невідповідне застосування сили", констатувавши, що в Ірані спостерігається масштабна криза з правами людини.

За словами Тюрка, під час масових протестів в Ірані, що розпочалися в середині вересня, загинули вже понад 300 осіб, це тоді коли правозахисна організація Iran Human Rights (IHR) називає ще вищі цифри - понад 400 осіб, з них 50 дітей. Поранені демонстранти не звертаються за медичною допомогою, побоюючись репресій. За час протестів затримано вже близько 14 тисяч осіб, у тому числі дітей, зазначив Тюрк. Також, за його словами, дітей, підозрюваних в участі в протестах, затримують навіть у школах.

Іран усі звинувачення відкидав

Натомість представниця Ірану відкинула всі звинувачення на адресу її країни та розкритикувала Європу й США. За її словами, Сполученим Штатам і Європі "бракує моральної авторитетності", щоб міркувати про стан з правами людини в Ірані. Вона також розкритикувала західні санкції проти Ірану та використання з політичною метою ситуації з правами людини в Ісламській Республіці.