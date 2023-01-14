В Ірані стратили ексзаступника міністра оборони

Ексзаступника міністра оборони, який мав друге британське громадянство, повісили в Ірані за звинуваченнями у шпигунстві на користь розвідки Великобританії. Правозахисники кажуть, що Акбарі зізнався під тортурами.

В Ірані повісили колишнього заступника міністра оборони Аліреза Акбарі, повідомило державне інформагентство Mizan у суботу, 14 січня. Коли саме здійснили страту не уточнюється, втім агентство Associated Press з посиланням на свої джерела пише, що це могло статися кілька днів тому.

Слідство звинувачувало Акбарі, який мав друге громадянство Великобританії, у шпигунстві на користь британської розвідки MI-6. В інтернет було викладено відео, на якому колишній заступник міністра зізнається в цьому. Однак правозахисники вказують на те, що у відеоролику видно численні сліди монтажу, і припускають, що зізнання були вибиті з Акбарі тортурами.

Аліреза Акбарі у 1988 році керував набуттям чинності режиму припинення вогню з Іраком після восьми років війни. Він також був близький до ексміністра оборони, контр-адмірала Алі Шамхані, який залишається впливовим силовиком у країні. У зв'язку з цим спостерігачі не виключають, що страта Акбарі могла бути результатом підкилимної боротьби за владу.

Великобританія і США засудили страту Акбарі

МЗС Великобританії вже назвало цю страту британського громадянина "варварством", яке "заслуговує на засудження в найрішучіших виразах". Прем'єр-міністр країни Ріші Сунак зі свого боку заявив про "безсердечний і боягузливий" акт "режиму, який не дотримується прав власних громадян".

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про те, що Акбарі накачували наркотиками і катували в ув'язненні, допитували сотні годин і змусили обмовити себе, - сказав речник Держдепартаменту США Ведант Патель. - Якщо говорити ширше, іранська практика довільних і незаконних затримань, вибивання зізнань і політично вмотивованих страт абсолютно неприйнятна і має бути припинена".

Раніше Євросоюз засудив страти учасників протестів, які тривають в Ірані з вересня. Звинувачення в шпигунстві також пред'явили двом громадянам Франції.

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