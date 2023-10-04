Bloomberg: Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО
Німеччина планує передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони (ППО), щоб допомогти захистити вантажі з зерном від можливих атак Росії. Про це пише у середу, 4 жовтня, видання Bloomberg з посиланням на джерела.
За їхньою інформацією, йдеться про додаткову систему ППО IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard. Озброєння має надійти в Україну до кінця 2023 року. Воно має забезпечувати прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України, зауважили співрозмовники видання.
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Цю інформацію також підтвердив депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП) Маркус Фабер (Marcus Faber), який є членом комітету з питань оборони. "Україна використовуватиме ці одиниці (озброєння - Ред.), наприклад, щоб краще захистити свої зернові порти", - цитує його Bloomberg.
Наразі Німеччина поставила Україні дві системи IRIS-T.
Порти України приймають судна для експорту зерна
Після припинення "зернової угоди" і всупереч погрозам Росії, низка українських портів відновили прийом суден для експорту зерна. На відміну від маршруту під час дії "зернової угоди", коли судна ішли безпосередньо у Стамбул на інспекцію, нині він пролягає уздовж берега до вод країн-членів НАТО Болгарії та Румунії. Новий коридор захищений мінними загородженнями.
Втім, цей коридор нині є здебільшого символічним, оскільки судноплавні компанії його остерігаються його використовувати, зауважує Bloomberg. За останні тижні через нього пройшло дванадцять кораблів, пише видання.