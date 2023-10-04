Bloomberg: Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО

Аби захистити зернові вантажі від атак Росії, ФРН планує передати Україні додаткові системи ППО, пише Bloomberg. Ця передача очікується до кінця року.

Німеччина планує передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони (ППО), щоб допомогти захистити вантажі з зерном від можливих атак Росії. Про це пише у середу, 4 жовтня, видання Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхньою інформацією, йдеться про додаткову систему ППО IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard. Озброєння має надійти в Україну до кінця 2023 року. Воно має забезпечувати прикриття для вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України, зауважили співрозмовники видання.

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Цю інформацію також підтвердив депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП) Маркус Фабер (Marcus Faber), який є членом комітету з питань оборони. "Україна використовуватиме ці одиниці (озброєння - Ред.), наприклад, щоб краще захистити свої зернові порти", - цитує його Bloomberg.

Наразі Німеччина поставила Україні дві системи IRIS-T.

Порти України приймають судна для експорту зерна

Після припинення "зернової угоди" і всупереч погрозам Росії, низка українських портів відновили прийом суден для експорту зерна. На відміну від маршруту під час дії "зернової угоди", коли судна ішли безпосередньо у Стамбул на інспекцію, нині він пролягає уздовж берега до вод країн-членів НАТО Болгарії та Румунії. Новий коридор захищений мінними загородженнями.

Втім, цей коридор нині є здебільшого символічним, оскільки судноплавні компанії його остерігаються його використовувати, зауважує Bloomberg. За останні тижні через нього пройшло дванадцять кораблів, пише видання.