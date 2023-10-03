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ЕкономікаУкраїна

Три порти України приймають судна для експорту зерна

Степан Смишляєв
3 жовтня 2023 р.

Намаганням відродити чорноморську торгівлю Україна кидає виклик Росії, пише Bloomberg і повідомляє, що уже 10 суден скористалися новим коридором у Чорному морі.

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Судно з українським зерном у Чорному морі
Cудно з українським зерном у Чорному моріФото: Stringer/AFP

Три чорноморські порти України, всупереч погрозам Росії обстрілювати судна, що прямують до українських портів, відновили приймання суден для експорту зерна. Про це у вівторок, 3 жовтня, пише Bloomberg. За даними видання, перші 10 кораблів уже скористалися коридором, який Україна почала вибудовувати після відмови Росії відновити "зернову угоду" і незважаючи на її погрози щодо суден, які йдуть в українські порти. Також зазначається, що міжнародні страхові компанії почали відновлювати покриття страхових ризиків.

"Прохід кораблів сигналізує про те, що смілива ставка України на створення власного торгового шляху після краху безпечного коридору, узгодженого з Росією, окупилася", - пише агентство.

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Як уточнює Bloomberg, згідно з договором про безпечний коридор, усі кораблі, що прямують в Україну, проходять перевірку в Стамбулі, і ними транспортуються тільки сільськогосподарські товари. Водночас страховий брокер Miller, технологічна компанія Clearwater Dynamics і влада України повідомили, що "об'єднали зусилля з метою запропонувати повне страхове покриття від усіх військових ризиків для суден, що працюють у Чорному морі". Зазначається, що за допомогою вдосконаленої технології Clearwater Dynamics всі судна, які прямують коридором і перебувають в українських портах, тепер відстежують у цілодобовому режимі, доки вони не залишать зону підвищеного ризику.

На відміну від маршруту під час дії "зернової угоди", коли судна ішли безпосередньо у Стамбул на інспекцію, нині він пролягає уздовж берега до вод країн-членів НАТО Болгарії та Румунії. Новий коридор захищений мінними загородженнями.

Нагадаємо, кілька днів тому український міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів "Чорноморськ" та "Південий", а 5 нових суден прямують до портів на завантаження.

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