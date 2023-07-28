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ФРН передала Україні шість "Гепардів" та 10 всюдиходів BV206

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Німеччина доставила в Україну ще шість зенітних установок Gepard, 10 всюдиходів Bandvagn 206, понад 2,5 тисяч 155-мм снарядів для артилерії, 13 розвідувальних дронів VECTOR та вісім машин швидкої допомоги.

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Зенітна самохідна установка Gepard
Зенітна самохідна установка GepardФото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance

Німеччина доставила для Збройних сил України новий пакет допомоги, до якого, зокрема, увійшли самохідні зенітні установки, дрони та боєприпаси, повідомляє пресслужба уряду ФРН у п'ятницю, 28 липня.

Оновлений список відправленої Києву допомоги містить додатково шість зенітних самохідних установок Gepard, десять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206), 13 розвідувальних дронів Vector, 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun та 15 тисяч боєприпасів до них, а також 2,6 тисячі димових снарядів калібру 155 мм.

Крім того, було передано вісім машин швидкої допомоги та вісім стоматологічних стерилізаторів.

Шольц пообіцяв Києву допомогу на 700 млн євро

Під час саміту НАТО у Вільнюсі на початку липня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) повідомив, що ФРН надасть Україні пакет військової допомоги на 700 мільйонів євро. Серед іншого, Україна отримає 40 бойових машин піхоти Marder, 25 бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для ЗРК Patriot. Крім того, буде передано 20 тисяч артилерійських боєприпасів і п'ять тисяч димових боєприпасів, також розвідувальні дрони і засоби захисту від безпілотників.

Уряд Німеччини регулярно оприлюднює на своєму сайті надану Києву військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

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