Німці задонатили Україні рекордні мільярд євро у 2022 році

Жителі Німеччини протягом 2022 року пожертвували українцям, які постраждали від розв'язаної Росією війни, 1,012 мільярда євро. Про це в понеділок, 24 липня, повідомляється на сайті громадської організації "Німецький центральний інститут соціальних питань" (DZI ).

Такі дані отримали за результатами опитування 74 німецьких організацій, що збирають благодійну допомогу. Ця сума враховує тільки грошові пожертви, тоді як багато німців також допомагають українцям гуманітарною допомогою та волонтерством, зауважили у DZI.

За даними інституту, це рекордна сума пожертв в історії Німеччини, спрямована громадянами країни на допомогу в рамках однієї "надзвичайної ситуації". Попередній рекорд був встановлений у 2004-2005 роках, коли німці зібрали 670 мільйонів євро на допомогу жертвам цунамі в Індійському океані.

Як повідомлялося, у червні 2022 року литовці зібрали шість мільйонів євро на купівлю Bayraktar для України. Виробник віддав їм дрон безкоштовно, а на зібрані пожертви закупили озброєння до нього. В листопаді вони зібрали на три морські дрони з "промовистими назвами" для українського флоту.

Чехи для допомоги Україні з відбудовою продали на аукціоні модель "Нептуна, що вразив крейсер "Москва" - флагман Чорноморського флоту РФ, а також назбирали донатів на реактивну систему залпового вогню для Збройних сил України.

Схожі акції проводили і в Польщі, Латвії, Канаді, Норвегії та інших країнах.

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