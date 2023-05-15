Чеські волонтери назбирали на РСЗВ для України

У рамках ініціативи "Подарунок для Путіна" у Чехії зібрали 2,3 мільйона доларів на РСЗВ RM-70 і ракети до неї для ЗСУ. Тепер чехи оголосили збір коштів на "Великий Бада Бум" - вибухівку для українських спецпризначенців.

Чеська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна" українською. - Ред.) оголосила завершення 14 травня збору коштів на придбання однієї чеської реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) RM-70 і 365 ракет до неї для Збройних сил України (ЗСУ).

Під час збору коштів вдалося зібрати 2,3 мільйона доларів. "Лише за два з половиною місяці 19 165 приватних осіб і компаній зробили свої внески. Очікується, що РСЗВ буде розгорнута за кілька тижнів", - ідеться в дописі ініціативи в Twitter.

RM-70 є чеською модернізацією радянських РСЗВ "Град" і вже не раз були помічені під час бойових дій в Україні.

Читайте також: Литовці склалися на три морські дрони для ЗСУ з промовистими назвами

"Великий Бада Бум": чехи збирають на 10 тонн вибухівки

У понеділок, 15 травня, ініціатива повідомила про початок нової кампанії зі збору коштів. Цього разу чеські активісти заповзялися зібрати гроші на придбання 10 тонн пластичної вибухівки. Як кажуть в ініціативі, вона буде призначена "для українського спецпідрозділу "Корд", який працює на передовій".

"Збір називається "Операція "Великий Бада Бум", - ідеться в повідомленні ініціативи.

Раніше в рамках ініціативи Darek pro Putina зібрали кошти на придбання одного модернізованого танка Т-72 для ЗСУ.

Читайте також: У Чехії виставили на аукціон модель "Нептуна", що потопив крейсер "Москва"

Підтримка ЗСУ чеським урядом

З початку агресивної війни Росії проти України Чехія надала Україні зброї на понад 1,8 мільярда доларів. Країна поставила ЗСУ сотні одиниць військової техніки, а також значну кількість різноманітних боєприпасів і військового оснащення, зокрема танки, бойові та броньовані машини піхоти, гаубиці, РСЗВ, системи протиповітряної оборони та гелікоптери. Також чеські компанії проводять ремонт і технічне обслуговування української бойової техніки.

Минулого тижня президент Чехії Петр Павел анонсував передачу Україні двох зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) "Куб" і ракет до них, а також припустив можливість надання Києву винищувачів L-159.

Читайте також: Українські біженці у Чехії: диво інтеграції