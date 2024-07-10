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Нічна атака військ РФ: на Рівненщині пошкоджено енергооб'єкт

Дмитро Шварц
10 липня 2024 р.

Уночі війська РФ випустили по Україні 20 ударних дронів та п'ять ракет. Сили ППО збили 14 "шахедів", три ракети також не досягли цілей, повідомили в ПС ЗСУ.

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Мобільна вогнева група сил ППО
Уночі сили ППО знищили 14 з 20 російських "шахедів"Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Російські війська в ніч на середу, 10 липня, випустили по Україні 20 ударних безпілотників (БпЛА) типу Shahed-131/136 із району Приморсько-Ахтарська в РФ та з мису Чауда в окупованому Криму. Також російські сили вдарили по території України однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з Криму, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ).

Для збиття повітряних цілей залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп та підрозділи радіоелектронної боротьби, повідомили в ПС ЗСУ.

"В результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях", - повідомили у командуванні.

Водночас там уточнили, що ракетами війська РФ атакували портову інфраструктуру Одещини. "Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

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Постраждав об'єкт "Укренерго"

Однією з цілей нічної атаки військ РФ став енергетичний об'єкт у Рівненській області, повідомила пресслужба Національної енергетичної компанії (НЕК) "Укренерго". В окремих районах регіону знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Наразі живлення відновлене, тривають аварійно-відновлювані роботи. 

Як уточнив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі каналу "Ми -  Україна+", попри нічну дронову атаку на енергооб’єкти на заході України, графік відключень електроенергії на середу, 10 липня, має залишитись без змін. За його словами, в регіонах, окрім прифронтових зон, де через обстріли споживачі можуть перебувати без світла через пошкодження мереж, - "ситуація плюс-мінус однакова".

"І це також стосується західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт "Укренерго". Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в західному регіоні міняти якимось чином графік. Тобто, і в західних, і в південних, і в центральних, і в південних і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням приблизно однакова", - зазначив він.

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