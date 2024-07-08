Не тільки Patriot: Німеччина передала Україні нові озброєння

До нового пакета військової допомоги для ЗСУ від ФРН увійшли ракети до систем ППО Patriot, боєприпаси для танків Leopard-1 і САУ Gepard тощо.

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, повідомляється в понеділок, 8 липня, на сайті уряду ФРН.

Крім системи протиповітряної оборони (ППО) Patriot, яку Україна отримала минулого тижня, до нового пакета увійшли: дві радіолокаційні станції (РЛС) повітряного спостереження TRML-4D, чотири машини розмінування Wisent 1, одна броньована евакуаційна машина Bergepanzer 2, 30 розвідувальних дронів Vector, 200 мобільних пристроїв для глушіння дронів, 10 безпілотників.

Крім того, Збройні сили України (ЗСУ) отримали неназвану кількість ракет до Patriot і боєприпасів для танків Leopard 1, дев'ять тисяч боєприпасів для самохідних артилерійських установок Gepard, 55 тисяч снарядів калібру 155-мм, 58 тисяч 40-міліметрових снарядів, 93 тисячі димових шашок, 250 кулеметів MG5, гвинтівки, набої тощо.

Німеччина не поставить ЗСУ більше трьох Patriot

У середині червня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявляв, що Берлін не зможе передати Україні більше трьох Patriot, адже це - чверть від усіх наявних у ФРН "петріотів".

Українські високопосадовці неодноразово казали, що для забезпечення захисту великих міст країні необхідно щонайменше сім Patriot.