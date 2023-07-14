РНБО радить не перейматися критикою Воллеса щодо невдячності

Коментуючи заяву британського міністра оборони Бена Воллеса про недостатню вдячність України за військову допомогу, Олексій Данілов припустив, що той обмовився через надмірну емоційність.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов відкинув критику на адресу Києва з боку міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, припустивши, що той обмовився через надлишок емоцій.

"Я би не звертав надто багато уваги на те, що він сказав. Кожен може сказати щось під впливом емоцій, а потім пошкодувати про це. Я точно знаю, що це не його справжня позиція", - сказав Данілов в інтерв'ю The Guardian , опублікованому ввечері в четвер, 13 липня.

Він зазначив, що попри прагнення отримати більше допомоги, Україна завжди була вдячна за підтримку Заходу. Данілов особливо відзначив підтримку з Лондона, протиставляючи її деяким іншим країнам. "Якби всі допомагали нам так, як допомагає Британія, ми б зараз мали зовсім іншу ситуацію", - зауважив він.

Воллес: Британія - не Amazon

У другий день зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу (НАТО) у Вільнюсі, Воллес, коментуючи невдоволення України рішеннями саміту, заявив, що Київ завжди просить більшого одразу після отримання підтримки, та мав би бути більше вдячним за західну допомогу. "Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити подяку", - сказав він SkyNews і додав, що Україні потрібно переконати деяких політиків у Вашингтоні та інших столицях, які сумніваються, що десятки мільярдів, які вони витрачають на військову допомогу Україні для протистояння Росії у війні, варті того.

У цьому контексті Воллес зазначив, що Великобританія не є службою доставки зброї в Україну: "Я сказав українцям у червні минулого року, коли проїхав 11 годин до Києва, щоб мені дали список, що я не Amazon".

Зеленський здивувався заявою Воллеса

Президент України Володимир Зеленський у відповідь сказав журналістам, що "дійсно не розуміє, в чому питання" Воллеса. "Мені здається, що ми завжди були дуже вдячними Великій Британії... Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам потрібно подякувати? Нехай він напише мені, як я маю подякувати людям, щоб ми вже повністю були вдячні. А ще можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто", - сказав Зеленський .

Він також попросив міністра оборони України Олексія Резнікова зателефонувати Воллесу та подякувати.

Міністри оборони Великобританії Бен Воллес і України Олексій Резніков (фото - з архіву) Фото: Ukrainian Defence Ministry Press Office/AP/dpa/picture alliance

Ввечері того ж дня у традиційному вечірньому відеозверненні Зеленський за вісім хвилин понад 40 разів подякував країнам-партнерам за надану підтримку.

Британський прем'єр дистанціювався від критики Києва

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак став на бік Зеленського, зауваживши, що той "неодноразово висловлював свою вдячність за те, що ми зробили", зокрема "у своєму неймовірно зворушливому зверненні до парламенту на початку цього року".

"Люди по всій Україні також борються за своє життя і свободу кожного дня, і вони платять за це жахливу ціну, тому я повністю розумію бажання Володимира зробити все можливе, щоб захистити свій народ і зупинити цю війну. Ми продовжимо надавати йому необхідну підтримку", - сказав Сунак.

Посол України вважає сарказм Зеленського недоречним

Водночас на думку посла України у Великобританії Вадима Пристайка, "сарказм" Зеленського щодо щоденної подяки Воллесу особисто не є "здоровим".

У своєму Twitter дипломат перепостив такий допис: "Можливо, (президент США Франклін. - Ред.) Рузвельт відчував те саме, коли (британський прем'єр. - Ред.) Вінстон Черчилль на початку Другої світової війни просив у нього нього грошей та спорядження. Невблаганний і неспровокований напад змушує людину звертатися по допомогу до багатьох своїх друзів". До цього твіту сам Пристайко дописав: "Врешті-решт, Черчилль отримав американські чоботи на землі разом зі своїми солдатами".

В ефірі Sky News він пояснив: "Американці відчували щось схоже, коли ваш уряд постійно благав допомогти. Зрештою американці дали все, навіть військових. Ми не чекаємо, що хтось буде за нас воювати, ми просимо лише обладнання".

Тим часом українці запустили у соціальних мережах флешмоб з подяками Воллесу.