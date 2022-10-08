НАТО має сильніше опиратися "манії величі" Путіна - Ламбрехт

У Литві міністерка оборони ФРН зазначила: до погроз РФ треба ставитися серйозно та бути готовими. Зокрема, постійні тренування дозволять швидко розгорнути в Литві бригаду з трьох до п'яти тисяч військових альянсу.

Невідомо, "наскільки далеко може зайти манія величі" президента Росії Володимира Путіна, тому Північноатлантичний альянс (НАТО) має докладати якомога більше зусиль, щоби захистити себе, заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у суботу, 8 жовтня, під час відвідування німецьких військ, дислокованих у Литві.

"Російська загарбницька війна в Україні стає дедалі жорстокішою та безпринципною. Погрози Росії ядерною зброєю свідчать про те, що російська влада не має жодних докорів сумління", - цитує Ламбрехт агенція Reuters.

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Захист союзників по НАТО

Напередодні Ламбрехт урочисто відкрила постійний німецький командний центр у Литві, який, за її словами, в разі необхідності допоможе перекинути бригаду військ з Німеччини до Литви за 10 днів. Наразі в Литві постійно знаходяться близько тисячі німецьких військових, але за словами міністерки, часті навчання допоможуть швидко розгорнути в країні бригаду чисельністю від трьох до п'яти тисяч військовослужбовців.

Як партнер по НАТО, Німеччина вперше розгорнула свої війська в Литві, на кордоні з Росією, у 2017 році після того, як РФ анексувала Крим. У червні 2022 року вона погодилася значно розширити місію у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Ми підтримуємо наших союзників. Ми чули погрози Росії на адресу Литви, коли вона виконувала європейські санкції на кордоні з Калінінградом. Це далеко не перші погрози, і ми повинні сприймати їх серйозно та бути готовими", - наголосила Ламбрехт.

Після того як Росія вторглася в Україну в лютому Естонія, Латвія та Литва наполягали, щоб у їхньому регіоні відбулося найбільше нарощування боєздатних сил НАТО в Європі з часів закінчення "холодної війни".

На саміті НАТО наприкінці червня члени альянсу домовилися про нову модель розгортання військ на східному фланзі. Наприклад, на заміну дислокованому в Литві міжнародному батальйону, Німеччина припише до країни більший підрозділ - бригаду. Вона дислокуватиметься у ФРН, але тренуватиметься у Литві. Важливо, що частина її бойової техніки та озброєння також зберігатиметься у балтійській країні, що суттєво скоротить час на перекидання військ.

Планується, що інфраструктура для розміщення бригади буде готова у Литві вже до середини 2025 року.