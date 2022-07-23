Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до Калінінграда

Литовська залізниця (LTG Cargo) відновила з 22 липня транзит до Калінінградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу, повідомив в ефірі литовського національного радіо та телебачення LRT представник залізниці Мантас Дубаускас.

"Ми отримали роз'яснення", - пояснив він. Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Читайте також: Коментар: Калінінградський транзит - важіль тиску на Путіна

Заборона на транзит товарів до Калінінградської області

У ніч на 18 червня Литва припинила залізничний транзит до Калінінградської області РФ товарів, які підпадають під санкції ЄС. Заборона поширювалась на майже половину транзитних вантажів, зокрема, на будівельні матеріали та метали. З 11 липня Литва розширила перелік товарів на цемент, деревину, алкоголь, промислові хімікати на спиртовій основі та іншу продукцію. 10 серпня мали набути чинності обмеження щодо вугілля та інших твердих копалин, а 5 грудня - щодо російської нафти. При цьому санкції не поширювались на товари гуманітарних категорій, таких як харчові продукти.

Російський ексклав на Балтійському морі, який межує з Литвою та Польщею, залежить від залізничних та автомобільних шляхів через Литву для постачання більшості товарів. Запровадження обмежень викликало жорстку критику Росії, яка пригрозила Литві "відповіддю".

У Вільнюсі наголошували, що не запроваджували жодних нових обмежень на транзит, а лише виконували санкції ЄС. За даними ЗМІ, Євросоюз обговорював із Литвою можливі винятки з санкцій, побоюючись, що Кремль може вдатися до військового шляху вирішення спору. Однією з країн, зацікавлених у знятті обмежень, агентство Reuters називало Німеччину.

Читайте також: Литовці про війну РФ в Україні: "Ми можемо стати наступними"

Дивитись відео 25:49 Як Литва разом з Бундесвером посилює кордон з Калінінградом - "Європа у фокусі" (16.03.2022)