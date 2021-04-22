 Наступник Меркель: хто для України буде кращим канцлером ФРН? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.04.2021

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Політика й суспільство

Наступник Меркель: хто для України буде кращим канцлером ФРН? (відео)

У Німеччині визначилися з головними кандидатами у канцлери замість Анґели Меркель на виборах у вересні. Хто з претендентів - від ХДС/ХСС, СДПН чи Зелених - був би найбільш "проукраїнським" у ролі канцлера?

Анґела Меркель йде... Як ставляться її можливі наступники до України?

Анґела Меркель йде... Як ставляться її можливі наступники до України?

Майже 16 років німецький уряд очолює Анґела Меркель. Перша в історії канцлерка провела Німеччину крізь багато криз - фінансову, єврокризу, кризу біженців, коронавірус. І від самого початку брала активну участь у пошуку дипломатичного рішення кризи на Сході України. Хто продовжить її курс щодо України? І який кандидат у канцлери є, так би мовити, найбільш "проукраїнським"? 

 

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