Наступник Меркель: хто для України буде кращим канцлером ФРН? (відео)

У Німеччині визначилися з головними кандидатами у канцлери замість Анґели Меркель на виборах у вересні. Хто з претендентів - від ХДС/ХСС, СДПН чи Зелених - був би найбільш "проукраїнським" у ролі канцлера?
Майже 16 років німецький уряд очолює Анґела Меркель. Перша в історії канцлерка провела Німеччину крізь багато криз - фінансову, єврокризу, кризу біженців, коронавірус. І від самого початку брала активну участь у пошуку дипломатичного рішення кризи на Сході України. Хто продовжить її курс щодо України? І який кандидат у канцлери є, так би мовити, найбільш "проукраїнським"?
Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?
Корупції в Німеччині незрівнянно менше, ніж в Україні. Але такі випадки теж є. Чому депутати Бундестагу теж потрапляють у корупційні скандали? Які правила діють в німецькій політиці і чому їх вважають недостатніми?