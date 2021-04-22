Наступник Меркель: хто для України буде кращим канцлером ФРН? (відео)

Майже 16 років німецький уряд очолює Анґела Меркель. Перша в історії канцлерка провела Німеччину крізь багато криз - фінансову, єврокризу, кризу біженців, коронавірус. І від самого початку брала активну участь у пошуку дипломатичного рішення кризи на Сході України. Хто продовжить її курс щодо України? І який кандидат у канцлери є, так би мовити, найбільш "проукраїнським"?