Корупція в Німеччині: як наживаються депутати Бундестагу (відео)

Корупції в Німеччині незрівнянно менше, ніж в Україні. Але такі випадки теж є. Чому депутати Бундестагу теж потрапляють у корупційні скандали? Які правила діють в німецькій політиці і чому їх вважають недостатніми?
Що можна, а що не можна робити політикам у Німеччині? Німецькі депутати отримують зарплату близько 10 тисяч євро на місяць - до вирахування податків. Їм також дозволяється заробляти гроші поза парламентом. Близько третини німецьких депутатів мають також інші джерела доходу. Вони зобов'язані задекларувати, скільки вони заробляють "на стороні", якщо їхні додаткові заробітки становлять понад 1000 євро на місяць або 10 тисяч євро на рік. Але вони не повинні декларувати точну суму - і верхньої межі таким надходженням немає. Які ще правила діяють і чому їх варто посилити?
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі за зловживання службовим становищем. Він не єдиний зі світових лідерів, хто опинився на лаві підсудних. Кого засудили за корупцію?
Володимир Зеленський обіцяє "суд у смартфоні". За словами президента, це мінімізує корупцію. При цьому настала чергова весна, а обіцяних "посадок" так і немає. Гучні затримання й підозри нічим не закінчуються. Чому?