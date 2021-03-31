 Корупція в Німеччині: як наживаються депутати Бундестагу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 31.03.2021

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Політика й суспільство

Корупція в Німеччині: як наживаються депутати Бундестагу (відео)

Корупції в Німеччині незрівнянно менше, ніж в Україні. Але такі випадки теж є. Чому депутати Бундестагу теж потрапляють у корупційні скандали? Які правила діють в німецькій політиці і чому їх вважають недостатніми?

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Під куполом німецького Бундестагу також бувають випадки корупції

Що можна, а що не можна робити політикам у Німеччині? Німецькі депутати отримують зарплату близько 10 тисяч євро на місяць - до вирахування податків. Їм також дозволяється заробляти гроші поза парламентом. Близько третини німецьких депутатів мають також інші джерела доходу. Вони зобов'язані задекларувати, скільки вони заробляють "на стороні", якщо їхні додаткові заробітки становлять понад 1000 євро на місяць або 10 тисяч євро на рік. Але вони не повинні декларувати точну суму - і верхньої межі таким надходженням немає. Які ще правила діяють і чому їх варто посилити? 

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