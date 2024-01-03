Найбільший обмін полоненими: в Україну повернули 230 людей

Серед звільнених під час обміну українців шестеро цивільних і 224 військових, зокрема оборонці Маріуполя, Зміїного та ЧАЕС. 48 військовослужбовців раніше вважалися зниклими безвісти.

Україна і Росія провели перший за приблизно п'ять місяців обмін полоненими, який став найбільшим від початку повномасштабного вторгнення РФ. З полону звільнено 230 українців та українок, повідомив у середу, 3 січня, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених 130 представників Збройних сил України (в тому числі по 14 військових з територіальної оборони і військово-морських сил), 55 представників Національної гвардії, 38 - Державної прикордонної служби, один поліцейський і шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Українці, яких вдалося повернути з російського полону, 3 січня 2024 року Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

48 звільнених військовослужбовців раніше вважалися зниклими безвісти. Серед повернутих - 11 офіцерів і 213 рядових та сержантів. 225 звільнених - чоловіки, п’ятеро - жінки.

"Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання", - зазначили в Координаційному штабі.

Як зауважив президент Володимир Зеленський, серед звільнених, зокрема, захисники Маріуполя та "Азовсталі".

Також додому повернулися семеро захисників острова Зміїний, нацгвардійці, полонені на Чорнобильській атомній електростанції, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку позбавили волі під час декрету, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля.

"Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва. На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, ми піднімаємо тему повернення наших полонених. І будемо й надалі працювати, щоб повернути усіх наших", - наголостив Зеленський у відеозверненні.

Своєю чергою російське міністерство оборони повідомило про звільнення 248 військових РФ. Як у Києві, так і в Москві відзначили роль Об’єднаних Арабських Еміратів у реалізації обміну.

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