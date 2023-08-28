Найбільше компонентів для дронів РФ постачає Китай - ОПУ

Дослідження міжнародної групи Єрмака-Макфола виявило, що дві третини компонентів для російських дронів надає Китай. Також у дронах виявили складники із Туреччини, ОАЕ, Японії, Кореї та Швейцарії.

Основним постачальником критично важливих компонентів для російських дронів є Китай, на який припадає 67 відсотків поставок, 17 відсотків із яких відбуваються через Гонконг. Такого висновку дійшла Міжнародна робоча група щодо антиросійських санкцій, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол.

Експерти групи вивчили 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БПЛА - Shahed 136/131, "Ланцет" і "Орлан-10", які використовують російські війська на полі бою в Україні, йдеться на сайті ОПУ.

У дронах виявили компоненти із країн-союзниць України

Окрім КНР, у проаналізованих дронах виявили складники із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, на які припадає п'ять та два відсотки компонентів відповідно. Також у дронах були виявлені складники, вироблені в Японії, Республіці Корея, Швейцарії та інших країнах, зокрема процесори, мікросхеми, транзистори та інші життєво важливі компоненти, зазначили в ОП.

Там звернули увагу на те, що згідно зі звітом групи Єрмака-Макфола, багато деталей можна отримати через загальнодоступні платформи, що ускладнює регуляторний нагляд. Зважаючи на це, експерти закликали виробників робити більше для запобігання доступу Росії до їхньої продукції в обхід економічних санкцій.

"Росія надзвичайно активно використовує дрони для масованих атак на інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти в Україні, тому дуже тривожно бачити, що важливі компоненти для виробництва ворожих БПЛА походять із різних держав, зокрема з країн - союзників України", - наголосив Єрмак. Він закликав вжити комплексних заходів, щоб "запобігти використанню агресором критично важливих компонентів для продовження військових дій на українській землі".

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"Обхід санкцій нагадує схеми з відмиванням грошей"

Серед пропозицій - узгоджувати санкційні списки між країнами-партнерами, уніфікувати переліки товарів подвійного використання на основі кодів Гармонізованої системи та розширити категорії товарів, які підпадають під санкції.

Крім того, компанії мають розробити чіткіші інструкції стосовно дотримання вимог законодавства, вважають укладачі звіту. Також експерти групи рекомендують посилити співпрацю між виробниками та органами влади, й провести розслідування щодо відомих компаній, які не дотримуються визначеної санкційної політики.

"Застосування механізмів боротьби з відмиванням грошей (AML) може посилити заходи експортного контролю, оскільки обхід санкцій часто має схожі схеми з відмиванням грошей", - наголошують в ОП.

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Київ закликає до посилення санкцій

Президент України Володимир Зеленський у червні наголошував, що РФ досі отримує критичні складові для виробництва ракет від компаній з деяких країн-партнерів України. Він закликав міжнародних партнерів запровадити санкції проти компаній, які постачають компоненти для російських ракет чи є посередниками для цього.

У липні радник керівника Офісу президента України Владислав Власюк в коментарі німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) також звертав увагу на те, що попри санкції, у російських ракетах часто зустрічаються компоненти, виготовлені в західних країнах. Він пояснив це тим, що західні санкції щодо Росії обходять через інші країни - переважно Китай, а також через Центральну Азію, Кавказ та Туреччину.

Більшість компонентів з російських ракет - американські

Так, за даними Києва, найбільше іноземних компонентів, які були виявлені, походять із США - 81 відсоток. Далі йде Швейцарія з часткою у вісім відсотків. Частку по 3,5 відсотка складають компоненти з ФРН та Японії. Німецькі компоненти, зазначає видання, ймовірно використовувалися в крилатій ракеті Х-101, в двох модифікаціях балістичної ракети "Іскандер", а також у гіперзвуковій ракеті Х-47М2 "Кинджал".

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