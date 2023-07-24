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Росія робить ставку на дрони - розвідка Великобританії

Олександр Куницький
2 год. тому

У російських школах з 1 вересня навчатимуть дітей використовувати бойові дрони. Це підкреслює намір РФ зробити дрони стійким компонентом сучасної війни.

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Дрон у небі над Києвом під час однієї з атак з боку Росії у жовтні 2022 року
Дрон у небі над Києвом під час однієї з атак з боку Росії у жовтні 2022 рокуФото: Yasuyoshi Chiba/AFP

Росія визначила використання безпілотників в Україні стійким компонентом сучасної війни. Про це йдеться у новому зведенні британської розвідки, опублікованому у понеділок, 24 липня, на сторінці міністерства оборони королівства у Twitter.

Як зазначають британські аналітики з посиланням на заяву сенатора Амурської області РФ Артема Шейкіна, з 1 вересня російських школярів навчатимуть основам управління бойовими безпілотниками: розвідці та протидії дронам противника. При цьому уроки планують поєднати з навчанням стрільбі з автомата, застосування ручної гранати та надання першої медичної допомоги в рамках оновленої з 1 вересня програми "Основи безпеки життєдіяльності" для учнів 10 та 11 класів.

Втім, британські розвідники сумніваються, що такі кроки зможуть розвинути реальні здібності. Натомість це здебільшого є спробою культивувати культуру мілітаризованого патріотизму, йдеться у зведенні.

Безпілотники на озброєнні української армії

Водночас дрони активно використовує Україна. За даними міністерства оборони України, з 22 лютого 2022 року на озброєння прийняли 28 моделей дронів різних типів українського виробництва. Серед них дев'ять моделей дронів-камікадзе. 

У міністерстві наголошують, що налагодження виробництва безпілотників українського виробництва є пріоритетом. Також уряд нещодавно стоврив законодавчу базу для масового виробництва снарядів до дронів в Україні.

Як "Армія дронів" поповнює українське військо безпілотниками

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