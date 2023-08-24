Глава МЗС ФРН розчарована слабким ефектом санкцій проти РФ

"Логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах", - сказала Анналена Бербок в інтерв'ю для книги про роботу уряду ФРН на тлі війни в Україні.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) висловила розчарування тим, що економічні санкції, запроваджені країнами Заходу проти Росії за агресію проти України, виявилися недостатньо ефективними. "Взагалі економічні санкції повинні мати економічний ефект. Однак це не так. Тому що логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах", - цитуються слова Бербок у книзі журналіста Штефана Ламбі (Stephan Lamby) "Надзвичайна ситуація. Управління під час війни ", яку презентували у четвер, 24 серпня.

Читайте також: Німецькі автовиробники вимикають IT-системи дилерам в РФ

"Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдастся", - сказала глава німецької дипломатії.

За даними Ламбі, інтерв'ю з Бербок було записано ним 10 липня 2023 року. Письменник та документаліст у супроводі знімальної групи спостерігав за роботою членів "світлофорного" уряду Німеччини з дня складання ними присяги у Бундестазі 8 грудня 2021 року. Очікується, що підсумковий фільм на цю тему буде показано у Німеччині на телебаченні вже після виходу книги - 11 вересня.

Читайте також: Бербок: партнери обговорюють допомогу ЗСУ для розмінування при контрнаступі

"Після нападу на Україну західні союзники ввели проти Росії масштабні економічні санкції. Попри це, російська економіка зростає, тоді як німецька економіка на початку року поринула в рецесію", - констатує агентство dpa. Тим часом в агентстві вказують і на те, що, на думку західних економістів, зростання російського ВВП пов'язане насамперед із режимом економіки воєнного часу та масштабним виробництвом озброєнь та боєприпасів. На думку економістів, таке зростання економіки не є стійким.