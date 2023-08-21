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ЕкономікаНімеччина

Німецькі автовиробники вимикають IT-системи росіянам

Ольга Лебедєва | Ліза Ламбрехт | Степан Смишляєв
1 год. тому

Audi відключив майже всі IT-системи в Росії в межах санкцій ЄС та у зв'язку із продажем активів в РФ. Доступ до п'яти сервісів, що залишився, буде вимкнений в РФ наприкінці року, повідомили DW в компанії.

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Офіс Audi в Інгольштадті
Audi відключив майже всі IT-системи в Росії в межах санкцій ЄС та у зв'язку із продажем активів в РФФото: picture alliance/D. Kalker

Німецький виробник автівок Audi підтвердив відключення своїх IT-систем у російських підрозділах. Ці заходи вжиті в рамках санкцій Європейського Союзу проти Росії. Йдеться про весь концерн Volkswagen, до якого входить і Audi, заявили DW в понеділок 21 серпня, у прес-службі компанії в Інгольштадті.

"У рамках запроваджених ЄС санкцій Volkswagen Group вже відключило велику кількість IT-систем у Росії. Після продажу російського бізнесу в травні цього року російському інвестору відбулося відділення інших IT-систем, за винятком п'яти", - зазначили у Audi у відповідь на запит DW.

П'ять сервісів, що залишилися, будуть доступні в рамках перехідного періоду до кінця поточного року за погодженням між Федеральним управлінням економіки та експортного контролю (BAFA) і російським покупцем, уточнили в пресслужбі. Про які сервіси йдеться, не повідомляється.

Ключі, діагностика, заміна деталей: що "вимикають" росіянам

Раніше в понеділок російське видання "Известия" з посиланням на дилерські центри РФ написало про обмеження доступу до програмного забезпечення німецькими компаніями BMW та Audi. Зокрема, власникам машин тепер недоступна історія технічного обслуговування та оновлення елементів.

В офіційному дилерському центрі Audi виданню уточнили, що доступ до програмного забезпечення для власників був обмежений ще два місяці тому. Через це вони не можуть зробити дублікат ключів, крім того, на машини неможливо встановити деталі, які потребують програмування, зокрема, блоки керування, коробку передач та парктроніки.

А в одному з найбільших дилерських центрів BMW у РФ у коментарі "Известия" зазначили: невідомо, чи дилери зможуть проводити діагностику машин. Наразі вони намагаються вирішити проблему, розробляючи власні програми або "отримуючи інформацію альтернативними каналами".

У концерні BMW на запит DW наразі не відповіли.

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