Британія наклала санкції на військових постачальників РФ

Уряд Великобританії запровадив санкції до 25 фіз- і юросіб в Ірані, Туреччині, ОАЕ, Швейцарії, Словаччині, Білорусі й Росії, щоб перекрити ланцюги поставок, що підтримують оборонну промисловість РФ у війні проти України.

Великобританія розширила у вівторок, 8 серпня, перелік антиросійських санкцій, наклавши обмеження на 22 фізичних і юридичних осіб за межами РФ, яких підозрюють у підтримці війни проти України шляхом постачання Росії зброї та технологій, а також на ще три російські компанії, які імпортують електроніку, що має ключове значення для військової техніки, що використовується росіянами на полі бою.

Під санкції потрапили громадяни та компанії Ірану, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Швейцарії, Словаччини та Білорусі. Серед них, зокрема, іранський виробник дронів Paravar Pars і сім його керівників, а також два турецькі експортери мікроелектроніки.

"Сьогоднішні знакові санкції ще більше зменшать арсенал Росії та перекриють ланцюги постачання оборонної промисловості (президента РФ Володимира. - Ред.) Путіна, яка зараз перебуває в скрутному становищі", - цитує Reuters міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі.

Найбільший раунд санкцій проти постачальників РФ

Обмеження передбачають заборону британським компаніям надавати трастові послуги - створювати трасти або подібні угоди - особам, що потрапили під санкції, а також замороження та блокування їхніх активів на території Сполученого Королівства.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Британія запровадила санкції щодо 1627 тисячі фізичних і юридичних осіб. Як ідеться в заяві британського уряду, останній раунд став найбільшим за всю історію проти військових постачальників у третіх країнах.