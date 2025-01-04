20 дронів над портом біля Копенгагена: поліція розслідує

Поліція Данії повідомила в суботу, 4 січня, що розслідує ситуацію з польотами безпілотників над Кеге на південь від Копенгагена.

Повідомлення про дрони надійшло 3 січня о 22:30 за місцевим часом. За словами заявника, він бачив 20 "великих безпілотників", що літають в районі порту.

"Ми відправили в цей район патруль, і йому вдалося побачити чотири дрони", - розповів заступник інспектора поліції. Останній безпілотник зник близько 01:16.

"У даний час ми не знаємо, звідки взялися ці дрони, і що вони робили", - додав правоохоронець. За його словами, ведеться розслідування. У поліції попросили звертатися до них з будь-якою інформацією щодо інциденту.

Підвищена готовність через можливі диверсії з боку Росії

Як передає інформаційне агентство dpa, Служба поліцейської розвідки Данії (контррозвідка) проінформована про подію.

Кеге лежить біля Балтійського моря. За даними агенції, у скандинавських і балтійських країнах служби реагування перебувають в стані підвищеної готовності у зв'язку з можливими диверсійними актами з боку Росії.

Раніше Фінляндія затримала судно, підозрюване в причетності до пошкодження 25 грудня 2024 року кабелю Estlink 2 в Балтійському морі. Фінська берегова охорона наклала арешт на танкер Eagle S, який плаває під прапором Островів Кука, за підозрюю, що той навмисно пошкодив кабель своїм якорем. Низка експертів зараховує це судно до "тіньового флоту" РФ - танкерів під іноземними прапорами, які Росія використовує для обходу нафтового ембарго, введеного через її війну проти України.

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