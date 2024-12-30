Фіни: Підводний кабель пошкодив якір корабля тіньового флоту

Танкер із російського "тіньового флоту" тягнув якір по дну, щоб пошкодити важливий для Фінляндії електричний кабель, вважає слідство.

Слідчі з Фінляндії виявили багатокілометровий слід на дні Балтійського моря, де раніше була пошкоджена прокладена між Естонією та Фінляндією лінія електропередачі Estlink 2. Слід на "десятки кілометрів", імовірно, залишив якір, пише 29 грудня міжнародне агентство Reuters.

"Довжина цього сліду становить десятки кілометрів", - цитує агенція відповідального слідчого Самі Пайлу. Сам якір поки що так і не виявили.

Раніше ЗМІ опублікували фото танкера Eagle S, затриманого фінськими правоохоронцями за підозрою в пошкодженні кабелю. На них видно, що у танкера немає якоря по лівий бік борту, хоча він присутній на більш ранніх знімках того ж корабля.

Судна "тіньового флоту" РФ використовують для шпигунства і диверсій?

Танкер Eagle S ходить під прапором Островів Кука, проте низка експертів зараховує його до "тіньового флоту" РФ - танкерів під іноземними прапорами, які Росія використовує для обходу нафтового ембарго, введеного через її війну проти України.

Згідно з даними порталу MarineTraffic від 25 грудня, Eagle S вийшов з одного з російських портів - імовірно, він віз нафту в Єгипет. Однак за кілька хвилин до перетину кабелю у Фінській затоці судно скинуло швидкість, стало здійснювати "дивні кругові маневри", а потім знову продовжило рух. На ці операції у танкера пішло близько 10 хвилин, пише The Insider.

Фінські слідчі затримали судно у зв'язку з підозрами в пошкодженні кабелю. Це не перший подібний випадок - у листопаді Данія та Німеччина затримали в Балтійському морі китайський балкер Yi Peng 3, який прямував із РФ, - його помітили в місці обриву в морі кабелів передавання даних між Швецією, Литвою, Фінляндією та Німеччиною. Судно перед цим вимкнуло транспондер і, ймовірно, понад 100 кілометрів тягнуло якір по дну, щоб пошкодити обидва кабелі, писало американське видання The Wall Street Journal із посиланням на слідство. Однак через місяць після перебування під арештом балкер продовжив рух.

Зі свого боку Eagle S раніше був оснащений передавальним і прослуховувальним обладнанням, яке зробило його "шпигунським судном", писало британське видання Lloyd's List. За даними ЗМІ, його використовували для запису ефіру на безлічі радіочастот, спостереження за кораблями і літаками НАТО, а, проходячи затокою Ла-Манш, танкер скинув у воду "пристрої сенсорного типу".

Раніше група журналістів-розслідувачів зі Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії виявила близько 50 російських суден, які впродовж останніх 10 років здійснювали підозрілі дії в Балтійському морі. Це дослідницькі та вантажні судна, рибальські траулери та яхти, які за допомогою встановленого на них військового обладнання виявляли позиції розташованих на шельфі вітропарків, а також газопроводів, електро- та інтернет-кабелів.

Поруч із пошкодженим кабелем проходило ще одне судно "тіньового флоту" РФ

Уже після того, як електричний кабель Estlink 2 був пошкоджений, поруч із ним двічі пройшло ще одне судно з "тіньового флоту" РФ - нафтовий танкер M/T Line, який ходить під прапором африканської держави Гвінея-Бісау.

Берегова охорона Фінляндії помітила це і зв'язалася з екіпажем корабля Однак у правоохоронців поки немає підстав вважати, що судно причетне до пошкодження кабелю. Останніми місяцями M/T Line здійснював рейси між Росією та Туреччиною.

На тлі все частіших останніми місяцями інцидентів із пошкодженнями підводних кабелів НАТО має намір збільшити свою присутність у Балтійському морі. Європейський Союз зі свого боку анонсував посилення санкцій проти "тіньового флоту" Росії.