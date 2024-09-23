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РелігіяУкраїна

Набув чинності закон про заборону російської церкви

Валерій Сааков
23 вересня 2024 р.

Підписаний президентом закон про заборону діяльності пов'язаних із РПЦ церков набув чинності. Утім, деякі його положення набудуть чинності лише згодом.

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Митрополит Онуфрій і патріарх РПЦ Кирило
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій (праворуч) та патріарх РПЦ Кирило (ліворуч). 1 лютого 2015 рокуФото: Maxim Chernavsky/AP Photo/picture alliance

Підписаний минулого місяця президентом України Володимиром Зеленським закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (РПЦ), набув чинності в понеділок, 23 вересня. Йдеться про нормативний акт № 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій".

УПЦ МП матиме час, щоб розірвати зв'язки з РПЦ

Утім, декілька положень цього нормативного акту набудуть чинності лише згодом, пише інформагенція "Інтерфакс-Україна". Так, наступного дня після публікації Кабмін розпочне підготовку підзаконних актів, а за дев'ять місяців набуде чинності норма законопроєкту, що дозволяє Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо встановили зв'язок її з Російською православною церквою (РПЦ). Тобто пов'язані тепер з РПЦ релігійні організації матимуть 9 місяців часу на те, щоб розірвати Московським патріархатом усі зв'язки.

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Крім того, Кабмін протягом трьох місяців із дня оприлюднення цього закону має вжити заходів щодо повернення державного майна, яке використовує іноземна релігійна організація, діяльність якої в Україні заборонено, та релігійні організації, діяльність яких не допускається. Так само протягом шести місяців уряд має вжити заходів з повернення держмайна з користування юридичних осіб, власником, учасником яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонено в країні.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою. 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав його

Перед тим Всеукраїнська Рада церков підтримала заборону Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Заборона церков, афілійованих з РПЦ: реакція киян

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