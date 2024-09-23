Набув чинності закон про заборону російської церкви

Підписаний минулого місяця президентом України Володимиром Зеленським закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (РПЦ), набув чинності в понеділок, 23 вересня. Йдеться про нормативний акт № 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" .

УПЦ МП матиме час, щоб розірвати зв'язки з РПЦ

Утім, декілька положень цього нормативного акту набудуть чинності лише згодом, пише інформагенція "Інтерфакс-Україна". Так, наступного дня після публікації Кабмін розпочне підготовку підзаконних актів, а за дев'ять місяців набуде чинності норма законопроєкту, що дозволяє Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо встановили зв'язок її з Російською православною церквою (РПЦ). Тобто пов'язані тепер з РПЦ релігійні організації матимуть 9 місяців часу на те, щоб розірвати Московським патріархатом усі зв'язки.

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Крім того, Кабмін протягом трьох місяців із дня оприлюднення цього закону має вжити заходів щодо повернення державного майна, яке використовує іноземна релігійна організація, діяльність якої в Україні заборонено, та релігійні організації, діяльність яких не допускається. Так само протягом шести місяців уряд має вжити заходів з повернення держмайна з користування юридичних осіб, власником, учасником яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонено в країні.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою. 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав його.

Перед тим Всеукраїнська Рада церков підтримала заборону Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).