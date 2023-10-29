На Мальті обговорили плани реалізації "формули миру"

Зовнішньополітичні радники та радники з питань національної безпеки 66 країн в неділю, 29 жовтня, завершили дводенну зустріч на Мальті. Як повідомляє пресслужба президента України, делегати розглянули напрацювання з реалізації української "формули миру".

У зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн та міжнародних організацій. Зокрема, до неї долучилися делегації багатьох держав Азії, Африки, Латинської Америки. У попередній зустрічі у Джидді брали участь 42 делегації. "Постійне зростання кількості учасників цього формату свідчить про неухильне посилення міжнародної підтримки принципів, на яких ґрунтується українська "формула миру", представлена Володимиром Зеленським майже рік тому як основа для досягнення стійкого, справедливого та всеосяжного миру", - йдеться, зокрема, у повідомленні пресслужби.

Так, під час зустрічі учасники розглянули конкретні напрями "формули мира" та напрацювання з їхньої реалізації. Увагу було зосереджено на п'яти ключових пунктах "формули миру": "Ядерна та радіаційна безпека", "Продовольча безпека", "Енергетична безпека", "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб" і "Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку".

Плани щодо кожного з цих питань були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники дипломатичних установ різних країн з усіх регіонів світу. Кожен пункт плану презентували та коментували представники різних держав, а також українські посадовці, йдеться у повідомленні.

Читайте також: Українська "формула миру": про що йдеться

Запорізька АЕС та продовольство

Так, пункт щодо ядерної та радіаційної безпеки має на меті повне виведення російського військового та цивільного персоналу, зброї та обладнання з території Запорізької АЕС і передачу контролю над станцією Україні. "План передбачає посилення ролі МАГАТЕ в контролі за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов для безпечного повернення ЗАЕС під контроль України, вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародно визнаного принципу ядерної безпеки", - наголосили в Офісі президента України.

Пункт щодо продовольчої безпеки передбачає встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продовольства. "Для цього запропоновано посилити захист портової та логістичної інфраструктури в Україні, забезпечити розмінування морських шляхів у Чорному морі, необхідних для безпечного судноплавства до українських портів, необхідну підтримку страхування суден і вантажів, що перевозяться в та з морських портів України", - йдеться у повідоленні.

Читайте також: Зеленський - учасникам зустрічі на Мальті: "Формула миру" стає глобальною

Ще один пункт - "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб" - передбачає створення міжнародної моніторингової групи та визначення механізму збору інформації про депортованих дітей, цивільних заручників і військовополонених, отримання доступу до місць їх утримання, додаткові санкції проти Росії та її офіційних осіб за порушення міжнародного гуманітарного права, міжнародний тиск на Росію з метою надання ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) безперешкодного доступу до українських полонених.

Повернення українських дітей та реформування Ради безпеки ООН

Також план реалізації пункту про відновлення територіальної цілісності України та світового порядку передбачає "вдосконалення наявних механізмів реалізації базового принципу поваги до територіальної цілісності та суверенітету, закріпленого в Статуті ООН". "Для досягнення цих цілей запропоновано сконцентрувати зусилля на: реформі Ради Безпеки ООН та обмеженні права вето; посиленні ролі Міжнародного суду ООН шляхом визнання обов'язкової юрисдикції суду в усіх спорах щодо порушень Статуту ООН та забезпечення негайного виконання його рішень; створенні системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет і територіальну цілісність держав", - наголосили в ОПУ.

Читайте також: Експертка SWP: Хочете переговорів про мир - дайте Києву зброю

Нагадаємо, це вже третя зустріч радників лідерів з питань національної безпеки щодо української "формули миру". Перша зустріч відбулася наприкінці червня у столиці Данії Копенгагені, а друга конференція - у серпні у місті Джидда в Саудівській Аравії.