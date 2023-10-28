Зустріч на Мальті: Київ презентував 5 пунктів "формули миру"

До розробки плану української "формулу миру" долучаються дедалі більше держав, і тому РФ доведеться прийняти умови світової спільноти, заявив керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Росії доведеться прийняти умови миру світової спільноти, повідомив у суботу, 28 жовтня, керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак за підсумком першого дня зустрічі радників лідерів з питань національної безпеки щодо української "формули миру", яка проходить на Мальті.

"Під час свого виступу на сесії я нагадав, що до розробки плану формули долучаються дедалі більше держав, що поважають міжнародне право та статут ООН. І РФ буде змушена поступитися світовій спільноті. Їй доведеться прийняти наші спільні умови", - написав він у Telegram.

За словами Єрмака, під час зустрічі було презентовано п'ять пунктів української "формули миру". Вони, як нагадав керівник ОПУ, включають питання ядерної, енергетичної та продовольчої безпеки, а також звільнення полонених та депортованих осіб, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Єрмак зауважив, що під час зустрічі радників на Мальті "було багато коментарів, справді жвава дискусія". "Ми націлені на цілком конкретні результати - Глобальний саміт миру лідерів держав", - додав він.

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Єрмак: За участі Катару вдалося повернути чотирьох українських дітей

Вже зараз у імплементації низки пунктів "формули миру", наголосив Єрмак, бере участь Катар, і завдяки зусиллям цієї країни вдалося повернути додому чотирьох українських дітей. "Ще тисячі лишаються заручниками Росії, але цей успіх свідчить: разом ми зможемо. Італія, Німеччина, Норвегія, Франція, США та інші партнери надали Україні комплекси ППО для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Це один із елементів реалізації пункту про посилення енергетичної безпеки", - переконаний він.

Зустріч радників лідерів з питань національної безпеки щодо української "формули миру" проходить на Мальті 28-29 жовтня. В ній беруть участь понад 65 країн. Зокрема, серед учасників є представники ПАР, Бразилії та Індіі, що є членами блоку БРІКС, до якого також входить Росія. Крім того, участь беруть США, ЄС і Великобританія, а також Туреччина, яка запропонувала себе в ролі посередника в конфлікті між Україною і Росією.

Нагадаємо, перша зустріч на рівні радників лідерів держав із національної безпеки та зовнішньої політики для пошуку реалізації "формули миру" Зеленського відбулося наприкінці червня у столиці Данії Копенгагені, а друга конференція - у серпні у місті Джидда в Саудівській Аравії.