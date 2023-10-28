На Мальті втретє обговорюють українську "формулу миру"

Зовнішньополітичні радники та радники з питань національної безпеки понад 65 країн розпочали в суботу, 28 жовтня, третю зустріч з метою обговорення шляхів реалізації запропонованої українським керівництвом "формули миру".

За даними керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, під час перемовин на Мальті йтиметься "про конкретику". "Будуть презентовані та обговорені конкретні плани реалізації 5 пунктів формули миру: ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку", - написав Єрмак у Telegram-каналі.

"Ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різник країн, а також експерти", - додав посадовець. "Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України", - переконаний Єрмак.

Москва називає зустріч "антиросійським заходом"

Тим часом речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала конференцію на Мальті "відверто антиросійським" заходом, передає інформагенція AFP.

Нагадаємо, перша зустріч на рівні радників лідерів держав із національної безпеки та зовнішньої політики для пошуку реалізації "формули миру" Зеленського відбулося наприкінці червня у столиці Данії Копенгагені, а друга конференція - у серпні місті Джидда в Саудівській Аравії.

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Організатори нинішньої зустрічі сподіваються на те, що вона завершиться спільною декларацією, адже обидві попередні зустрічі завершилися без підсумкової декларації, пише AFP. Серед учасників - Сполучені Штати, ЄС і Великобританія, що вважаються затятими прихильниками Києва, а також Туреччина, яка запропонувала себе в ролі посередника в конфлікті між Україною і Росією.

Партнери РФ по БРІКС теж приєдналися до зустрічі

Примітно, що серед учасників є представники ПАР, Бразилії та Індіі, що є членами блоку БРІКС, до якого також входить Росія. ПАР та Індія не засудили вторгнення РФ в Україні, а Бразилія відмовилася приєднатися до західних країн у питанні постачання зброї в Україну або запровадженні санкцій проти Москви. За словами дипломатів, Китай, який наполягає на своєму нейтралітеті й відмовляється критикувати РФ за війни проти України, брав участь в зустрічі в Джидді, тож є надія, що представник КНР візьме участь і в зустрічі на Мальті, додає AFP.