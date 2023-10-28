Зеленський: Наша "формула миру" стає глобальною

Українська "формула миру" поступово стає глобальною, заявив під час зустрічі радників лідерів з питань нацбезпеки на Мальті президент України Володимир Зеленський.

Українська "формула миру" поступово стає глобальною, заявив у суботу, 28 жовтня, український президент Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв'язку на зустрічі радників лідерів з питань національної безпеки щодо української "формули миру", яка проходить на Мальті.

"Торік я запропонував "формулу миру". Десять пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України та які засновані на принципах Статуту ООН, на схвалених світом резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. За рік, що минає, наша "формула миру" поступово стає глобальною, бо всі ви її підтримали чи принаймні проявили дієву зацікавленість у роботі з нею", - сказав він.

Зеленський наголосив, що "формула миру" забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти України та усунення її наслідків. Це, на його думку, згодом може стати "взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій". "Наші спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання - такого єднання, яке, допомагаючи завершити війну одній країні, допомагає нам навчитися, як завершувати всі війни", - зазначив український лідер.

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"Формула миру має бути універсальною"

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності спільного плану реалізації "формули миру", щоб "відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людей, усього людства". "Хоч не буває однакових воєн, "формула миру" може й має бути універсальною", - зазначив він.

Спільний план дій, за словами Зеленського, потрібно підготувати та згодом вийти з ним на Глобальний саміт миру на рівні лідерів, щоб затвердити й реалізувати його. При цьому він зауважив, що загалом "майже 70 світових суб'єктів уже приєдналися до процесів щодо "формули миру".

Зустріч радників лідерів з питань національної безпеки щодо української "формули миру" проходить на Мальті 28-29 жовтня. В ній беруть участь понад 65 країн. Зокрема, серед учасників є представники ПАР, Бразилії та Індіі, що є членами блоку БРІКС, до якого також входить Росія. Крім того, участь беруть США, ЄС і Великобританія, а також Туреччина, яка запропонувала себе в ролі посередника в конфлікті між Україною і Росією.

Нагадаємо, перша зустріч на рівні радників лідерів держав із національної безпеки та зовнішньої політики для пошуку реалізації "формули миру" Зеленського відбулося наприкінці червня у столиці Данії Копенгагені, а друга конференція - у серпні у місті Джидда в Саудівській Аравії.