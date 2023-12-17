На кордоні Польщі з Україною заблоковані понад 2 тисячі фур

На КПП "Корчова-Краковець" помер водій фури, який стояв у черзі через страйк польських перевізників. Це уже третій випадок від початку страйку 6 листопада.

Понад дві тисячі вантажівок простоюють у черзі на трьох напрямках польсько-українського кордону через блокаду, організовану польськими перевізниками, повідомив у неділю, 17 грудня, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Заблокованими залишаються три напрямки "Рава-Руська-Гребенне", "Краковець-Корчова", "Шегині-Медика"... Станом на ранок, сьогодні, на цих трьох напрямках, у чергах у бік України на території Польщі перебуває десь 2150 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти "Шегині-Медика", - цитує речника ДПСУ агенція "Інтерфакс-Україна".

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Водночас, за його словами, на розблокованому 11 грудня напрямку "Ягодин-Дорогуськ" спостерігається інтенсивний рух вантажного транспорту. Минулої доби його перетнули близько півтори тисячі вантажних транспортних засобів в обидва боки, і більшість із них - у напрямку України, зазначив Демченко.

На польському кордоні помер третій український дальнобійник

За час блокування кордону, яке триває з 6 листопада, в чергах на польсько-українському кордоні померди троє українських водіїв. 16 грудня на КПП "Корчова-Краковець" помер водій фури, який стояв у черзі через страйк польських перевізників. Цю інформацію підтвердив "Суспільному" віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. "Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки що мені не відомо, з якої він компанії", - цитує телеканал Баліна.

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Нагадаємо, польські перевізники блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною з 6 листопада, КПП "Медика-Шегині" - з 23 листопада. Цією акцією поляки демонструють протест проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

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"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року. У Європейській Комісії наголошували, що відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок так званими "коридорами солідарності" та погрожували покаранням за його порушення.