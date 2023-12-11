Польські водії розблокували КПП "Ягодин - Дорогуськ"

Польські автоперевізники завершили блокаду пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ", повідомив у понеділок, 11 грудня, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. "З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів - вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються - прямуватимуть в бік Польщі", - написав Кубраков на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він нагадав, що блокування цього найбільшого вантажного пункту пропуску на кордоні з Польщею тривало понад місяць. "За цей час команда міністерства та посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені", - наголосив міністр.

Читайте також: Блокування кордону: "Укрзалізниця" переправила вантажівки до Польщі

Лідер польських протестувальників Рафал Меклер у понеділок також підтвердив, що у цей день голова гміни Дорогуськ розпустить акцію протесту польських перевізників.

Через протест польських перевізників, який розпочався 6 листопада, було заблоковано пункти пропуску "Ягодин - Дорогуськ", "Краківець - Корчова" і "Рава-Руська - Гребенне". З 23 листопада блокада українсько-польського кордону поширилася на прикордонний перехід "Шегині - Медика". Через блокування кордону по його обидва боки у чергах вишикувалися тисячі вантажівок. Організатори блокади вимагають скасувати запроваджений у зв'язку з війною "транспортний безвіз" для України.