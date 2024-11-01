Низка країн погодилися сприяти поверненню українців додому

Учасники конференції у Монреалі домовилися сприяти поверненню всіх полонених і депортованих українців. Низка країн погодилися бути посередниками у переговорах і стати транзитними країнами для повернення українців додому.

Одразу кілька країн взяли на себе конкретні зобов'язання щодо повернення депортованих і полонених українців. Спільне комюніке було ухвалене у четвер, 31 жовтня, за підсумками міністерської конференції в Монреалі, присвяченій реалізації одного з пунктів "формули миру" - повернення полонених і депортованих українців.

Як наголосила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі, спільна декларація допоможе координувати існуючі зусилля з пошуку зниклих безвісти українців.

Зокрема, як повідомила Жолі, Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка, Литва та Об'єднані Арабські Емірати взяли на себе конкретні зобов’язання щодо сприяння поверненню в Україну депортованих дітей і полонених.

"Людські життя повинні бути захищені. Дітям, цивільним та військовополоненим необхідно дозволити повернутися додому", - сказала вона під час пресконференції на закритті дводенного заходу, цитує інформагенція Associated Press (AP).

Зокрема, за словами Жолі, Катар, Ватикан та ПАР будуть посередниками у процесі переговорів щодо повернення українців. Також Катар та Литва стануть транзитними країнами для повернення цих людей додому. Водночас ОАЕ і далі будуть посередниками у переговорах щодо обміну військовополоненими.

Десятки тисяч українців вважаються зниклими безвісти та були депортованими

За даними, які навів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, майже 42 000 українців вважаються зниклими безвісти. У Росію, за його даними, були депортовані майже 20 000 дітей. Нині лише 860 українських дітей повернулися додому.

"У нас є відповідні зобов’язання. Ми створили мережу - це конкретні країни, які пообіцяли, що будуть предметно допомагати нам у справі повернення дітей", - розповів Сибіга на підсумковій пресконференції, цитує пресслужба Офісу президента України.

Сибіга також назвав надзвичайно важливим те, що міжнародна спільнота готова допомагати зі встановленням місцеперебування українських військовополонених.

Крім того, буде сформована група країн, яка співпрацюватиме з Україною для пошуку інформації про полонених українців, зокрема дітей, і надасть підтримку у зборі та верифікації даних.

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Конференція в Монреалі - остання з тематичних конференцій

Цим заходом Україна з десятками країн-партнерів завершила проведення тематичних конференцій на основі окремих пунктів "формули миру". Загалом із серпня й до листопада відбулося дев’ять таких зустрічей, після кожної з яких було ухвалене спільне комюніке. На основі всіх цих напрацювань розпочнеться робота над формуванням пропозицій до другого "саміту миру", повідомили у пресслужбі ОПУ.

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