На "Євробаченні" стали відомі всі фіналісти

Другий півфінал музичного конкурсу "Євробачення-2023" завершився у Ліверпулі пізно ввечері у четвер, 11 травня. У ньому виконавці з 16 країн боролися за 10 місць у фіналі.

Переможці другого півфіналу "Євробачення-2023"

За прогнозами букмекерів, двоє переможців другого півфіналу мають шанси пройти в ТОП-10 за підсумками всього конкурсу: дует Teyа & Salena з Австрії з сатиричною композицією Who the hell is Edgar? про труднощі креативного процесу та співачка Brunette з Вірменії з баладою Future Lover.

Дует Teya & Salena з Австрії Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Brunette з Вірменії Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

У фіналі, глядачі ще раз побачать два рок-гурти: Joker Out зі Словенії з піснею Capre Diem і Voyager з Австралії з композицією Promise.

Gustaph із Бельгії знову виконає життєствердну Because of you в стилі дискомузики, Albina & Familja Kelmedi з Албанії - гімн Duje, Blanka з Польщі - Solo з латиноамериканськими ритмами.

Балади у фіналі звучатимуть від Аліки з Естонії (Bridges), Моніки Лінкіте з Литви (Stay) та Ендрю Ламбру з Кіпру (Break a Broken Heart).

Хто виступить і не виступить у фіналі "Євробачення"

Півфінал не вдалося пройти зірці TikTok з Данії Рейлі (Breaking My Heart), наймолодшим учасникам конкурсу - 16-річному Віктору Вернікосу з Греції (What They Say) і 19-річному Теодору Андрею з Румунії (D.G.T.). Достатньої підтримки телеглядачів не отримали Dilja з Ісландії (Power), Iru з Грузії (Echo) та Piqued Jacks з Сан-Марино (Like An Animal).

За результатами першого півфіналу "Євробачення-2023" до фінального шоу, яке відбудеться в суботу, 13 травня, вийшли також 10 учасників. Серед них - головні фаворити конкурсу: Лорін зі Швеції та Керіє з Фінляндії.

Автоматично візьмуть участь у фіналі Україна - як переможець "Євробачення-2022" - та представники "великої п'ятірки" - Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції.

Дует Tvorchi, який представляє Україну на "Євробаченні-2023" Фото: Sanjin Strukic/PIXSELL/picture alliance

Українські гості фіналу "Євробачення" в Ліверпулі

Україна не змогла прийняти в себе конкурс через війну. Від її імені його проводить Великобританія. В другому півфіналі, як і в першому, на сцені Ліверпуля постійно звучала підтримка України.

Між номерами конкурсантів для глядачів виступили учасниця "Євробачення-2014" Марія Яремчук, дитячого "Євробачення-2022" Злата Дзюнька та репер OTOY.

У фіналі 13 травня як гості виступлять зіркові учасники конкурсу "Євробачення" попередніх років від України - Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль та Вєрка Сердючка.