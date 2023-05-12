На "Євробаченні" стали відомі всі фіналісти

11 травня відбувся другий півфінал "Євробачення-2023". 10 з 16 учасників пройшли до вирішального туру пісенного конкурсу. Фінал пройде 13 травня в Ліверпулі.
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Другий півфінал музичного конкурсу "Євробачення-2023" завершився у Ліверпулі пізно ввечері у четвер, 11 травня. У ньому виконавці з 16 країн боролися за 10 місць у фіналі.
Переможці другого півфіналу "Євробачення-2023"
За прогнозами букмекерів, двоє переможців другого півфіналу мають шанси пройти в ТОП-10 за підсумками всього конкурсу: дует Teyа & Salena з Австрії з сатиричною композицією Who the hell is Edgar? про труднощі креативного процесу та співачка Brunette з Вірменії з баладою Future Lover.
У фіналі, глядачі ще раз побачать два рок-гурти: Joker Out зі Словенії з піснею Capre Diem і Voyager з Австралії з композицією Promise.
Gustaph із Бельгії знову виконає життєствердну Because of you в стилі дискомузики, Albina & Familja Kelmedi з Албанії - гімн Duje, Blanka з Польщі - Solo з латиноамериканськими ритмами.
Балади у фіналі звучатимуть від Аліки з Естонії (Bridges), Моніки Лінкіте з Литви (Stay) та Ендрю Ламбру з Кіпру (Break a Broken Heart).
Хто виступить і не виступить у фіналі "Євробачення"
Півфінал не вдалося пройти зірці TikTok з Данії Рейлі (Breaking My Heart), наймолодшим учасникам конкурсу - 16-річному Віктору Вернікосу з Греції (What They Say) і 19-річному Теодору Андрею з Румунії (D.G.T.). Достатньої підтримки телеглядачів не отримали Dilja з Ісландії (Power), Iru з Грузії (Echo) та Piqued Jacks з Сан-Марино (Like An Animal).