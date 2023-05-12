  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Євробачення-2023
На "Євробаченні-2023" визначились всі фіналістиФото: Corinne Cumming/EBU
КультураЄвропа

На "Євробаченні" стали відомі всі фіналісти

Андрій Бреннер | Роман Губа
3 год. тому

11 травня відбувся другий півфінал "Євробачення-2023". 10 з 16 учасників пройшли до вирішального туру пісенного конкурсу. Фінал пройде 13 травня в Ліверпулі.

https://p.dw.com/p/4RF0p

Другий півфінал музичного конкурсу "Євробачення-2023" завершився у Ліверпулі пізно ввечері у четвер, 11 травня. У ньому виконавці з 16 країн боролися за 10 місць у фіналі.

Переможці другого півфіналу "Євробачення-2023"

За прогнозами букмекерів, двоє переможців другого півфіналу мають шанси пройти в ТОП-10 за підсумками всього конкурсу: дует Teyа & Salena з Австрії з сатиричною композицією Who the hell is Edgar? про труднощі креативного процесу та співачка Brunette з Вірменії з баладою Future Lover.

Дует Teya & Salena з Австрії на сцені
Дует Teya & Salena з АвстріїФото: Sarah Louise Bennett/EBU
Brunette з Вірменії на сцені
Brunette з ВірменіїФото: Sarah Louise Bennett/EBU

У фіналі, глядачі ще раз побачать два рок-гурти: Joker Out зі Словенії з піснею Capre Diem і Voyager з Австралії з композицією Promise.

Gustaph із Бельгії знову виконає життєствердну Because of you в стилі дискомузики, Albina & Familja Kelmedi з Албанії - гімн Duje, Blanka з Польщі - Solo з латиноамериканськими ритмами. 

Балади у фіналі звучатимуть від Аліки з Естонії (Bridges), Моніки Лінкіте з Литви (Stay) та Ендрю Ламбру з Кіпру (Break a Broken Heart).

Хто виступить і не виступить у фіналі "Євробачення"

Півфінал не вдалося пройти зірці TikTok з Данії Рейлі (Breaking My Heart), наймолодшим учасникам конкурсу - 16-річному Віктору Вернікосу з Греції (What They Say) і 19-річному Теодору Андрею з Румунії (D.G.T.). Достатньої підтримки телеглядачів не отримали Dilja з Ісландії (Power), Iru з Грузії (Echo) та Piqued Jacks з Сан-Марино (Like An Animal).

За результатами першого півфіналу "Євробачення-2023" до фінального шоу, яке відбудеться в суботу, 13 травня, вийшли також 10 учасників. Серед них - головні фаворити конкурсу: Лорін зі Швеції та Керіє з Фінляндії.

Автоматично візьмуть участь у фіналі Україна - як переможець "Євробачення-2022" - та представники "великої п'ятірки" - Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції. 

Дует Tvorchi, який представляє Україну на
Дует Tvorchi, який представляє Україну на "Євробаченні-2023" Фото: Sanjin Strukic/PIXSELL/picture alliance

Українські гості фіналу "Євробачення" в Ліверпулі

Україна не змогла прийняти в себе конкурс через війну. Від її імені його проводить Великобританія. В другому півфіналі, як і в першому, на сцені Ліверпуля постійно звучала підтримка України.

Між номерами конкурсантів для глядачів виступили учасниця "Євробачення-2014" Марія Яремчук, дитячого "Євробачення-2022" Злата Дзюнька та репер OTOY.

У фіналі 13 травня як гості виступлять зіркові учасники конкурсу "Євробачення" попередніх років від України - Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль та Вєрка Сердючка.

Як Україну підтримують на "Євробаченні" в Ліверпулі

Пропустити розділ Топтема

Топтема

У Ліверпулі від імені України відбувся перший півфінал "Євробачення-2023".

Зеленський не виступатиме з промовою у фіналі "Євробачення"

Політика3 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Президент Литви про санкції проти Кирила і Китай

Президент Литви про санкції проти Кирила і Китай

Політика19 год. тому08:35 хв.
Святковий вечір у будівлі Бундестагу

Як у Бундестазі святкували 70-річчя DW

Як у Бундестазі святкували 70-річчя DW

ЗМІ16 год. тому
КС Молдови

КС Молдови розглядає запит про заборону партії "Шор"

КС Молдови розглядає запит про заборону партії "Шор"

Політика19 год. тому
external

Як поранених військових ЗСУ евакуюють з лінії фронту

Як поранених військових ЗСУ евакуюють з лінії фронту

Конфлікти19 год. тому02:16 хв.
На виробництві Porsche у Шварценберзі

Німеччина - більше не країна інженерів?

Німеччина - більше не країна інженерів?

Економіка20 год. тому
Зерно на полі

Що робити Європейському Союзу з українським зерном

Що робити Європейському Союзу з українським зерном

Економіка22 год. тому
На головну сторінку