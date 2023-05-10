Пройшов перший півфінал Євробачення-2023: хто вийшов у фінал

На "Євробаченні" 9 травня стали відомі переможці першого півфіналу. До фіналу вийшли 10 з 15 учасників. Другий півфінал пісенного конкурсу відбудеться у Ліверпулі 11 травня, фінал - 13 травня.

Перший півфінал "Євробачення-2023" завершився пізно ввечері у вівторок, 9 травня, у Ліверпулі.

У ньому брали участь представники 15 країн. 10 з них вийшли у фінал.

Хто пройшов до фіналу "Євробачення-2023"

До фіналу очікувано вийшли головні претенденти на перемогу, за прогнозами букмекерів: Лорін зі Швеції та Керіє з Фінляндії.

Головна фаворитка "Євробачення-2023" Лорін зі Швеції Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Лорін вже вигравала "Євробачення" у 2012 році. Цього разу вона виступає з композицією в стилі європоп Tattoo.

Пісня Керіє Cha Cha Cha - мікс з репу, металу та електронної музики.

Високі шанси на "Євробаченні", за прогнозами букмекерів, має Керіє з Фінляндії. Фото: Peter Byrne/AP Photo/picture alliance

У фінал також пройшов хорватський гурт Let 3 із антивоєнною сатирою Mama SC. Ще задовго до початку конкурсу їх лаяли пропагандисти в Москві та Мінську за очевидні посилання на керівництво Росії та Білорусі.

Let 3 з Хорватії та найбільш обговорюваний виступ на "Євробаченні" у Ліверпулі. Фото: Chloe Hashemi/EBU

Тема війни ще раз прозвучить на "Євробаченні" в піснях представника Швейцарії Ремо Форрера Watergun і секстету Vesna з Чехії My Sister's Crown. Останній привернув увагу мережі тим, що одна з його учасниць - росіянка, а одна зі співавторів пісні My Sister's Crown, у приспіві якої лунає українська мова - українка.

Чеський гурт Vesna на сцені "Євробачення-2023" у Ліверпулі. Фото: Chloe Hashemi/EBU

Глядачі також побачать у фіналі Пашу Парфенія з Молдови. В його композиції, як і у високо оцінених глядачами виступах України на останніх двох конкурсах "Євробачення", звучить флейта. Пролунають у фіналі й пісні ізраїльтянки Ноа Кірел, Алессандри з Норвегії, Mimicat із Португалії та серба Luke Black.

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Хто не вийшов у фінал "Євробачення"

Після першого півфіналу валізи доведеться збирати бойз-бендам Sudden Lights із Латвії, The Busker із Мальти та Wild Youth із Ірландії, а також дуетам TuralTuranX із Азербайджану та Mia & Dion із Нідерландів.

Другий півфінал відбудеться 11 травня. Фінал пісенного конкурсу пройде 13 травня. У ньому, на відміну від півфіналів, враховуватимуться голоси професійних журі.

Нові правила голосування на "Євробаченні"

Цього року організатор конкурсу Європейська мовна спілка (EBU) змінила правила. У півфіналах враховуються лише голоси телеглядачів. Оцінки національних журі матимуть значення лише у випадку, якщо голосування глядачів у тій чи іншій країні визнають недійсним.

Крім того, вперше на "Євробаченні" онлайн голосують глядачі з держав, які не беруть участі в конкурсі. Їхні бали підсумовують, як від однієї країни. Умовою для такого голосування є реєстрація на спеціальному сайті та наявність кредитної картки країни, яка не бере участі в "Євробаченні". Але ця карта повинна прийматися до оплати. Таким чином організаторам вдалося не допустити до голосування жителів Білорусі та Росії.

Підтримка України на "Євробаченні"

Цього року конкурс мав пройти в Україні, оскільки гурт Kalush Orchestra виграв "Євробачення-2022". Через російську агресію конкурс перенесли до Великобританії, яка минулого року посіла друге місце.

Під час шоу, а також у рамковій програмі конкурсу та в оформленні Ліверпуля постійно наголошується на підтримці України.

Зокрема, перший півфінал відкрила своїм виступом фронтвемен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка також є однією з ведучих "Євробачення". Емоційною частиною півфіналу став гостьовий виступ народженої в Ліверпулі Ребекки Ферґюсон у дуеті з українською виконавицею Alyosha, які заспівали композицію Duran Duran Ordinary World.

Гостьовий виступ Alyosha на "Євробаченні". Фото: Martin Meissner/AP/dpa

Оскільки Україна перемогла на "Євробаченні-2022" дует Tvorchi, який представлятиме її цього року, автоматично потрапляє у фінал.

Tvorchi представлять Україну у фіналі "Євробачення-2023". Фото: Sanjin Strukic/PIXSELL/picture alliance

Місця у фіналі зарезервовані й за "великою п'ятіркою" у складі Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції. Ці країни є платниками найбільших внесків до "Євробачення" та забезпечують пісенному конкурсу високі телевізійні рейтинги.

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Як Україну підтримують на "Євробаченні" в Ліверпулі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video