Пройшов перший півфінал Євробачення-2023: хто вийшов у фінал

На "Євробаченні" 9 травня стали відомі переможці першого півфіналу. До фіналу вийшли 10 з 15 учасників. Другий півфінал пісенного конкурсу відбудеться у Ліверпулі 11 травня, фінал - 13 травня.
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Перший півфінал "Євробачення-2023" завершився пізно ввечері у вівторок, 9 травня, у Ліверпулі.
У ньому брали участь представники 15 країн. 10 з них вийшли у фінал.
Хто пройшов до фіналу "Євробачення-2023"
До фіналу очікувано вийшли головні претенденти на перемогу, за прогнозами букмекерів: Лорін зі Швеції та Керіє з Фінляндії.
Лорін вже вигравала "Євробачення" у 2012 році. Цього разу вона виступає з композицією в стилі європоп Tattoo.
Пісня Керіє Cha Cha Cha - мікс з репу, металу та електронної музики.
У фінал також пройшов хорватський гурт Let 3 із антивоєнною сатирою Mama SC. Ще задовго до початку конкурсу їх лаяли пропагандисти в Москві та Мінську за очевидні посилання на керівництво Росії та Білорусі.
Тема війни ще раз прозвучить на "Євробаченні" в піснях представника Швейцарії Ремо Форрера Watergun і секстету Vesna з Чехії My Sister's Crown. Останній привернув увагу мережі тим, що одна з його учасниць - росіянка, а одна зі співавторів пісні My Sister's Crown, у приспіві якої лунає українська мова - українка.
Глядачі також побачать у фіналі Пашу Парфенія з Молдови. В його композиції, як і у високо оцінених глядачами виступах України на останніх двох конкурсах "Євробачення", звучить флейта. Пролунають у фіналі й пісні ізраїльтянки Ноа Кірел, Алессандри з Норвегії, Mimicat із Португалії та серба Luke Black.
Після першого півфіналу валізи доведеться збирати бойз-бендам Sudden Lights із Латвії, The Busker із Мальти та Wild Youth із Ірландії, а також дуетам TuralTuranX із Азербайджану та Mia & Dion із Нідерландів.
Другий півфінал відбудеться 11 травня. Фінал пісенного конкурсу пройде 13 травня. У ньому, на відміну від півфіналів, враховуватимуться голоси професійних журі.
Нові правила голосування на "Євробаченні"
Цього року організатор конкурсу Європейська мовна спілка (EBU) змінила правила. У півфіналах враховуються лише голоси телеглядачів. Оцінки національних журі матимуть значення лише у випадку, якщо голосування глядачів у тій чи іншій країні визнають недійсним.
Крім того, вперше на "Євробаченні" онлайн голосують глядачі з держав, які не беруть участі в конкурсі. Їхні бали підсумовують, як від однієї країни. Умовою для такого голосування є реєстрація на спеціальному сайті та наявність кредитної картки країни, яка не бере участі в "Євробаченні". Але ця карта повинна прийматися до оплати. Таким чином організаторам вдалося не допустити до голосування жителів Білорусі та Росії.
Під час шоу, а також у рамковій програмі конкурсу та в оформленні Ліверпуля постійно наголошується на підтримці України.
Зокрема, перший півфінал відкрила своїм виступом фронтвемен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна, яка також є однією з ведучих "Євробачення". Емоційною частиною півфіналу став гостьовий виступ народженої в Ліверпулі Ребекки Ферґюсон у дуеті з українською виконавицею Alyosha, які заспівали композицію Duran Duran Ordinary World.
Оскільки Україна перемогла на "Євробаченні-2022" дует Tvorchi, який представлятиме її цього року, автоматично потрапляє у фінал.
Місця у фіналі зарезервовані й за "великою п'ятіркою" у складі Великобританії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції. Ці країни є платниками найбільших внесків до "Євробачення" та забезпечують пісенному конкурсу високі телевізійні рейтинги.