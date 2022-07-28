Минуло два роки: в Україні нарешті призначили очільника САП

Генеральний прокурор України Андрій Костін призначив Олександра Клименка главою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це у четвер, 28 липня, повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак. Підтвердження з інших дежерел на час публікації немає.

Раніше, 19 липня, конкурсна комісія офіційно затвердила результати конкурсу на посаду керівника САП, у якому у грудні 2021 року з результатом в 246 балів переміг детектив НАБУ Олександр Клименко.

САП майже два роки без керівника

Попередній керівник САП Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року. Відтоді новий очільник САП так і не був призначений. Його обов'язки тимчасово виконував прокурор Максим Грищук.

Наприкінці грудня 2021 року комісія оголосила, що Клименко за результататми конкурсу отримав найвищу кількість балів. Утім, обрання голови САП ускладнило рішення суду про скасування порядку роботи конкурсної комісії.

Призначити обраного главу САП неодноразово закликали у Вашингтоні, Міжнародному валютному фонді та країнах G7, а надавши Україні статус кандидата на членство в ЄС, вказали це однією із семи вимог для подальших зрушень на шляху до євроінтеграції держави.

17 липня президент України Володимир Зеленський відсторонив генеральну прокурорку Ірину Венедіктову та усунув голову Служби безпеки України Івана Баканова від виконання обов'язків. Обґрунтовуючи у відеозверненні мотиви свого рішення, він також висловився за активізацію призначення керівників САП і НАБУ.

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