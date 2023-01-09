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Зброя, вилучена в "рейхсбюргерів" у Німеччині.
МВС Німеччини пропонує заборонити володіння особливо небезпечною напівавтоматичною зброєю приватним особам.Фото: Harald Tittel/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

МВС Німеччини ініціює обмеження на володіння зброєю

Жан Рофе | Степан Смишляєв
2 год. тому

У ФРН планують запровадити заборону на володіння особливо небезпечною напівавтоматичною зброєю, а сигнальні пістолети та арбалети будуть доступні лише тим, хто має ліцензію на носіння зброї.

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Після заворушень у новорічну ніч та викритих поліцією планів угруповання "рейхсбюргерів" із захоплення влади в Німеччині міністерство внутрішніх справ країни розробило законопроєкт, який передбачає заборону на володіння особливо небезпечною напівавтоматичною зброєю для приватних осіб. Про це повідомила у неділю, 8 січня, газета Süddeutsche Zeitung.

48-сторінковий документ, розроблений під керівництвом міністерки внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser), також передбачає, що сигнальні пістолети та арбалети будуть доступні лише за наявності ліцензії на носіння зброї. Такі види озброєнь популярні серед учасників праворадикального руху "рейхсбюргерів", який не визнає існування ФРН.

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Новорічні заворушення та спроба путчу

За посилення закону про зброю Фезер висловилася ще до заворушень напередодні нового року. У ніч на 1 січня в низці міст Німеччини скоїли напади на поліцейських і пожежних, зокрема з застосуванням петард. Особливо жорстокими вони були у деяких районах Берліна.

Дебати щодо закону про зброю у ФРН отримали новий імпульс після арешту 25 осіб із числа "рейхсбюргерів" на початку грудня. Більшість затриманих звинувачуються німецькою прокуратурою у приналежності до терористичної організації, яка хотіла повалити політичну систему. Тоді Фезер зауважувала, що "рейхсбюргери" становлять зростаючу загрозу для Німеччини. Лише за 2022 рік їхня кількість збільшилася на дві тисячі - до 23 тисяч осіб.

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