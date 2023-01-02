Німеччина: як запобігти новорічному хуліганству

В уряді ФРН різко засудили насильницькі напади на служби екстреної допомоги в новорічну ніч. Поліцейська профспілка Берліна вимагає запровадити тотальну заборону на продаж піротехніки. А що кажуть в уряді?

Новий рік у Німеччині знову зустрічали масово й доволі гучно. Після двох років пандемії, коли панувала заборона на продаж петард, цього разу любителі новорічного феєрверку нарешті змогли відірватися на повну. Щоправда, помітно додалося роботи й у пожежників та поліції. Вже з вечірніх годин в останній день року їм доводилося займатися усуненням наслідків сотень інцидентів, викликаних піротехнікою.

Судячи з усього, зріс і рівень агресивності серед певних груп. Найскладнішою ситуація виявилася в Гамбурзі та Берліні, де було затримано понад 100 порушників громадського правопорядку. Правоохоронцям довелося рознімати учасників бійок, розшукувати хуліганів, що кидали петарди в бік перехожих, адмінбудівель та представників органів влади, фіксувати напади на автомобілі екстрених служб та навіть забезпечувати охорону пожежникам, які займалися гасінням вогню. Загалом берлінські служби з вечора 31 грудня до 6 ранку 1 січня провели 1700 операцій.

"Я глибоко шокована масштабами готовності до насильства та плюндрування, - заявила міська голова Берліна Франциска Ґіффай (Franziska Giffey). - Це шкодить нашому місту, викликає страх і жах і не має нічого спільного зі зустріччю Нового року".

Пожежна команда за роботою у новорічну ніч у Берліні Фото: Paul Zinken/picture alliance/dpa

Поліція Дюссельдорфа також повідомляла про "осіб сильно напідпитку, погромників, сутички та тілесні ушкодження". У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, на заході Німеччини, поранення отримали 42 поліцейських. Судячи з цих повідомлень, мало в якому з німецьких мегаполісів цієї ночі було мирно і спокійно. Навіть поліція зазвичай спокійного північно-баварського регіону Центральна Франконія заявила, що "пережила найнапруженішу новорічну ніч за останні роки". З огляду на наслідки масштабного хуліганства поліцейські та пожежники заявляють, що вони шоковані подіями.

Тим часом у лікарні Лейпцига помер 17-річний юнак, що отримав серйозні травми від необережного поводження з феєрверками. У Берліні від петард та ракет постраждали 22 особи. Повідомлення про тілесні травми, часом дуже серйозні, та різні безчинства надходили й з багатьох інших регіонів країни.

Кількість та важкість інцидентів розв'язала палку суспільну та політичну дискусію про те, як реагувати та як запобігти цьому в майбутньому. Однак думки і пропозиції розійшлися. Що саме обговорюють?

Канцлер Німеччини і весь федеральний уряд різко засуджують напади на рятувальників і журналістів, заявила заступниця офіційного речника німецького уряду Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann). За її словами, правова держава не може миритися з подібним.

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Вимоги пожежників та поліцейських профспілок

Поліція та пожежна служба, у свою чергу, вимагають серйозних змін за наслідками новорічного хаосу. Зокрема, профспілка пожежників Німеччини (DFG) пропонує обладнати автомобілі швидкої допомоги відеореєстраторами за лобовим склом. У такий спосіб такі напади можна було б краще задокументувати. Крім того, профспілки вважають доцільним використання натільних відеокамер. Співробітникам пожежної служби та поліції Берліна нещодавно видали 300 таких камер для постійної відеофіксації службової зміни. Зараз вони проходять тестування.

Свій рецепт боротьби з новорічним хуліганством пропонують поліцейські профспілки. Там вимагають запровадити тотальну заборону на продаж петард і феєрверків. "Ми спостерігаємо по всій Німеччині, що феєрверки використовуються саме як зброя проти людей", - заявив голова профспілки поліції Німеччини (GdP) Штефан Ве (Stephan Weh). За його словами, багато крамниць і супермаркетів "уже зайняли чітку позицію", добровільно вилучивши петарди та феєрверки зі свого асортименту. Ці заклики знайшли підтримку і серед членів берлінського сенату.

В уряді не готові на тотальну заборону феєрверків

Водночас федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) дала зрозуміти, що не підтримує заклики до посилення законодавства у цій царині. За її словами, нинішні норми кримінального права й так уже є досить суворими. Починаючи від 2017 року, німецьке законодавство передбачає до п'яти років позбавлення волі за напади на рятувальні служби та правоохоронців. Тепер ці кримінально-правові норми необхідно послідовно застосовувати щодо тих, хто чинить бешкет і розбій, вважає Фезер. "Цей розгул насильства шокує, обурює і демонструє огрубіння людей, що вимагає послідовних заходів у відповідь", - заявила міністерка.

Глава МВС ФРН Ненсі Фезер Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В уряді Німеччини відкинули й вимогу щодо запровадження тотальної заборони на феєрверки та петарди. Згідно з чинними правилами, підривати петарди уже заборонено поблизу релігійних храмів, лікарень та будинків для людей похилого віку, нагадала одна з речниць федерального міністерства внутрішніх справ, на яку посилається перша програма німецького телебачення ARD. Крім того, земельна влада також може створювати додаткові "зони тиші".

Таку позицію щодо недоцільності повної заборони на продаж хлопушок поділяють і в опозиційному Християнсько-демократичному союзі. Так, представник фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, християнський демократ Торстен Фрай (Thorsten Frei) у розмові з "Rheinische Post" закликав через витівки правопорушників не карати такою загальною забороною усіх тих, хто святкує мирно.

Критика на адресу німецького уряду натомість лунає від захисників клімату за недостатню увагу до їхніх попереджень про шкоду від піротехніки для довкілля.

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Боротися з вандалами

Багато оглядачів також пропонують зосередити увагу не стільки на посиленні заборон на продаж феєрверків, скільки на покаранні винних за усією суворістю закону. Багатьох коментаторів у цих подіях шокували не стільки дим і гармидер, скільки низький поріг готовності натовпу застосовувати насильство проти поліції, екстрених служб та навіть проти простих перехожих, і саме в цьому багато хто бачить першопричину проблеми, з якою слід боротися. "Слід дотримуватися наступного: якщо ви не поважаєте рятувальників, то самі не заслуговуєте на повагу. Ні на вулиці, ні в суді. Настав час швидко вирішити цю проблему. Інакше, коли нам терміново знадобиться допомога, ми залишимося на самоті", - підсумовує коментатор видання Focus-online.